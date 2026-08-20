Los vecinos de Ena, Centenero y Botaya, realojados en sus domicilios, tras quedar estabilizado el incendio de Riglos

Vista de zonas calcinadas por el incendio de Riglos. - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de las localidades de Ena, Centenero y Botaya, desalojados días atrás por el operativo de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), han vuelto a sus domicilios este jueves, tras autorizarlo el Gobierno de Aragón.

Se trata de un total de 137 personas, que se suman a los 583 residentes en 13 núcleos que han podido volver a sus casas este miércoles. Quedan pendientes de realojo los habitantes de Atarés, con 83 vecinos, Santa Cruz de la Serós --74-- y Binacua --46--.

El Centro de Coordinación Operativa se ha reunido esta mañana en la Sala de Crisis del 112, en el Edificio Pignatelli, acordando esta medida tras constatar que el incendio ha quedado estabilizado. Han comenzado a retirarse algunos medios, como la Unidad Militar de Emergencias, permaneciendo parte del operativo para terminar las labores de extinción.