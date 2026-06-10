El congreso 'El mundo que viene' acerca a Zaragoza las voces de Antonio López, Marian Rojas o Jesús Calleja

Archivo - Exterior del Palacio de Congresos de Zaragoza, plaza Lucas Miret. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja afronta la recta final hacia el congreso internacional 'El mundo que viene', uno de los eventos más relevantes de su programa conmemorativo, que tendrá lugar los días 18 y 19 de junio en el Palacio de Congresos de Zaragoza y reunirá a una veintena de líderes globales, entre ellos Antonio López, Marian Rojas o Jesús Calleja.

Así, en el marco de la celebración de su 150 aniversario, se darán cita destacados premios Nobel y referentes de distintos ámbitos del conocimiento y la cultura. Se trata de uno de los grandes hitos de este 2026 y nuevamente reafirma el compromiso social de la entidad.

De esta forma, el Congreso será de acceso universal con entrada libre, previa inscripción a través de la página web del mismo: 'https://www.elmundoqueviene.fundacionibercaja.es'.

Durante dos días, la capital aragonesa se convertirá en punto de encuentro de referencia para el diálogo internacional, con un programa de primer nivel que congregará también a líderes internacionales como exjefes de Estado, científicos vinculados a instituciones de prestigio internacional y algunas de las voces más influyentes del mundo para reflexionar sobre el futuro de nuestra sociedad.

El congreso contará con un cartel excepcional de participantes de todos los rincones del planeta, que aportarán distintas visiones sobre los grandes retos del presente y del futuro, y nace con la vocación de consolidarse como uno de los principales foros de pensamiento del país para la reflexión sobre los desafíos y oportunidades de las próximas décadas.

"Con este Congreso, desde Fundación Ibercaja nos corresponde tomar el relevo de quienes nos precedieron y continuar escribiendo una historia que no empieza ni termina con nosotros. Recoger los frutos de su esfuerzo, su compromiso y su visión, y estar a la altura de lo que ahora, como sociedad, nos toca construir. Esta es la hoja de ruta que hemos seguido a lo largo de nuestra historia y que, por supuesto es el foco de nuestro 150 aniversario, como parte de nuestro presente y futuro", ha indicado el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco.

Por su parte el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha subrayado que se trata de "un evento que nace con una vocación muy clara: hablar de lo que todo el mundo quiere escuchar, pero como nadie lo hace, con el rigor, la profundidad y la honestidad con la que pocas veces se aborda. Es una apuesta por convocar a la sociedad en su conjunto y, especialmente, a quienes, desde distintos ámbitos están llamados a contribuir a la construcción del mundo que viene".

En este sentido, ha apostillado que la celebración de este aniversario "no es sólo mirar atrás, sino asumir la responsabilidad de seguir evolucionando y contribuir a la construcción de los próximos 150 años".

ZARAGOZA, EPICENTRO DEL DEBATE GLOBAL SOBRE EL FUTURO

El congreso abordará cuestiones clave como el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial, los cambios geopolíticos, el futuro de la economía y el empleo, el bienestar social o el papel de la educación en la construcción de las sociedades del mañana.

Bajo el concepto 'El mundo que viene', el encuentro propone un nuevo formato de conversación abierta, participativa e inmersiva, en la que no solo se compartirán ideas, sino que se fomentará una reflexión colectiva sobre el papel que deben desempeñar las instituciones, las empresas y la sociedad en la construcción del futuro.

El programa reúne a figuras de referencia mundial en distintos ámbitos del conocimiento, con presencia de premios Nobel, exjefes de Estado y de Gobierno, responsables de instituciones internacionales, científicos vinculados a organizaciones como la NASA, así como destacadas personalidades del mundo empresarial, cultural y académico.

PONENCIAS DEL 18 DE JUNIO

Después, la primera conversación, titulada 'Interpretando el mundo global', tendrá como protagonistas a representantes políticos al más alto nivel de Europa, América y Asia, que analizarán los grandes equilibrios que están definiendo el contexto internacional y los retos que marcarán el rumbo de las próximas décadas.

Se trata del ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, el expresidente de México, Felipe Calderón, y el ex primer ministro de Corea del Sur y presidente del Korea Institute for Shared Growth, Un Chan Chung.

De la mano del director global de IA en la NASA, Omar Hatamleh, y la directora de Estrategia de Investigación e IA en Google, Pilar Machón, se pondrá el foco en la tecnología, con especial atención al impacto de la IA en la sociedad, para hablar sobre cómo la innovación puede y debe de estar al servicio de las personas".

La deportista paralímpica española y premio Princesa de Asturias de Deporte 2021, Teresa Perales, conversará con el alpinista, explorador y comunicador Jesús Calleja, acerca de que los límites pueden moverse y que el futuro solo será viable si es compartido.

El programa del día 18 de junio llegará a su fin con dos premios Nobel de la Paz: Mohan Munasinghe (2007) y Tawakkol Karman (2011).

SEGUNDA JORNADA

El segundo día se focalizará en las claves sobre las que construir el futuro. Para ello, intervendrá el académico de la Real Jurisprudencia y Legislación de España Manuel Pizarro, acompañado por el presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano.

La infancia será el tema en el que ahonden la directora de Protección de la Infancia de Unicef, Seema Sen Gupta, y la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira.

Asimismo, el pintor y escultor Antonio López, referente del arte español, y el director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana, hablarán sobre el talento y la cultura como motor de progreso, la creatividad y el pensamiento crítico.

La salud mental, física y social y el bienestar serán el tema principal del encuentro entre la psiquiatra y divulgadora Marian Rojas y el cirujano reconstructivo Pedro Cavadas, reconocido a nivel internacional en casos de alta complejidad, pionero en técnicas avanzadas y autor de hitos como uno de los primeros trasplantes de cara y de extremidades a nivel mundial.

El arquitecto, ingeniero y director de Senseable City Lab en MIT, Carlos Ratti, comentará las posibilidades de la movilidad y las ciudades y el diseño del entorno con el también arquitecto y Premio Pritzker 2023 David Chipperfield. Cerrará este segundo y último día de congreso el Premio Nobel de Economía Christóforos Pissarídis, que reflexionará sobre el nuevo orden económico y el futuro del trabajo.