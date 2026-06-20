La consejera Arancha Simón conoce en Pina de Ebro (Zaragoza) el proyecto para impulsar la IGP del espárrago

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, durante su visita a la Comunidad de Regantes La Atalaya, en Pina de Ebro. - GOBIERNO DE ARAGÓN

La consejera y Amparo Cuéllar vistan la Comunidad de Regantes 'La Atalaya' para conocer sobre el terreno el proyecto de los productores

PINA DE EBRO (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, ha visitado este viernes la Comunidad de Regantes La Atalaya, en Pina de Ebro, acompañada por la directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria, Amparo Cuéllar.

La visita llega después de la reunión mantenida esta misma semana en el Departamento con representantes del sector del espárrago, que han trasladado su interés por trabajar en una Indicación Geográfica Protegida para este producto.

Durante el encuentro, Simón y Cuéllar han podido conocer de cerca el cultivo, hablar con los productores y escuchar sus propuestas para dar más reconocimiento al espárrago de la zona.

El Departamento acompañará al sector para estudiar este proyecto y ver cómo puede avanzar una figura que ayude a proteger el producto, diferenciarlo en el mercado y reforzar el trabajo de quienes lo cultivan.La consejera ha agradecido a los productores que hayan compartido su proyecto y ha trasladado la voluntad del Departamento de seguir escuchando a quienes conocen el cultivo y trabajan cada día en el territorio.