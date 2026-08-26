La consejera de Economía señala que la planta de Shenghe en Pedrola será "pionera" en el conjunto de España

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha afirmado este miércoles que la planta de economía circular que abrirá la compañía china Shenghe en Pedrola (Zaragoza) será "pionera" en el conjunto de España.

Shenghe, a través de su filial Veranova Technology, invertirá 25 millones de euros y creará cien empleos en la puesta en marcha de una planta de economía circular en Pedrola (Zaragoza), dedicada al reciclaje de disolventes utilizados en la fabricación de baterías de automoción. El proyecto estará instalado en una parcela de hasta 20.000 metros cuadrados dentro del polígono El Pradillo de esta localidad.

El objetivo de la compañía es reciclar N-metil-2-pirrolidona (NMP), un disolvente clave en la fabricación de baterías. A través de un innovador proceso, en la planta se recuperará, purificará y reintroducirá en el proceso productivo este residuo industrial, cerrando el ciclo del material para volver a los ciclos productivos de cualquier fábrica de baterías, favoreciendo de esta manera el desarrollo del ecosistema del sector de las baterías en todo Aragón.

En total, está prevista el tratamiento de hasta 100.000 toneladas de NMP al año. El sistema integra recuperación de gases, destilación de alta pureza (>99,92%) y reutilización industrial, reduciendo emisiones, consumo de recursos y costes operativos.

De esta manera, no sólo se reducen emisiones y residuos, sino que disminuye la dependencia de materias primas vírgenes, mejora la eficiencia energética --recuperación de calor superior al 80%-- y reduce costes operativos.

Este enfoque permite transformar un residuo en recurso estratégico, alineándose con las políticas europeas de sostenibilidad y posicionando a Aragón como referencia en tecnologías limpias vinculadas a baterías.

OPERATIVA EN 2028

En declaraciones a los medios de comunicación, Valle ha expresado que esta será la primera inversión productiva de Shenghe en Europa y que las obras comenzarán en los próximos meses, de forma que la planta estará operativa en 2028.

La planta de Pedrola recuperará el residuo del disolvente de las baterías, lo purificará y lo reintroducirá en el proceso productivo de las fábricas de baterías, lo que permitirá reducir las emisiones, los costes de operación, el uso de insumos y la dependencia de materias primas vírgenes.

Una vez esté en funcionamiento, la planta tendrá capacidad para tratar hasta 100.000 toneladas de residuo de disolvente, "una cifra bastante significativa", ha continuado Valle.

La consejera ha puesto de relieve "el papel crucial" de Aragón Exterior para atraer a esta empresa a Pedrola, mediando con Invest in Spain, el Ayuntamiento de Pedrola y las consultorías e ingenierías necesarias para hacer realidad esta inversión.

ECOSISTEMA

"Esta inversión permite desarrollar todavía más el ecosistema del sector de las baterías" en la Comunidad Autónoma, ha continuado la consejera, añadiendo que "reduce, significativamente, el impacto medioambiental que pudieran tener las fábricas de baterías y sitúa a la Comunidad Autónoma como enclave de referencia, pionero en tecnologías limpias vinculadas al sector de las baterías".

Ha hecho notar que el sector de la automoción "sigue siendo muy dinámico" en Aragón, "sigue creciendo en un contexto de transformación radical, de cambio total de paradigma en todo el mundo".

"Son inversiones en nuevas tecnologías que crean empleo industrial, consolidan el sector y aseguran su supervivencia a medio plazo", ha enfatizado Valle, aseverando que "Aragón tiene muchos activos para seguir compitiendo" en el ámbito internacional.

Sobre la ubicación en Pedrola de esta nueva planta, la consejera ha explicado que "cuando vienen inversiones se buscan todos los elementos que requiere el inversor", como terrenos, energía y otros recursos.

SHENGHE

La empresa Shenghe Energy Technology Co, fue fundada en 2009 y ha emergido como una referencia en la industria de reciclaje de disolventes y en la investigación de nuevos materiales vinculados con la sostenibilidad. La compañía en la actualidad tiene doce filiales en países como Hungría, España Singapur, Indonesia, Malasia y Hong Kong, entre otras.

Además de estas filiales, la compañía fabrica en tres centros de producción en China, un centro de producción en Indonesia (que ya ha entrado en funcionamiento este año) al que se une el futuro centro en Pedrola, que se convertirá en una parte importante de la expansión global de la compañía.