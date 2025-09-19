La consejera de Educación considera "crucial" el liderazgo en la dirección de un centro para el rendimiento académico

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha subrayado este viernes que el liderazgo en la dirección de un centro "es crucial para el rendimiento académico de los estudiantes y para el bienestar de toda la comunidad educativa".

Así lo ha afirmado la consejera con motivo de su participación en la inauguración de las jornadas de equipos directivos AEDIPA, que se celebran este viernes en el Centro de Profesores María de Ávila y en la que participan miembros de los equipos directivos de centros educativos con alumnado de infantil y primaria de la comunidad.

Esta jornada, centrada en el liderazgo y el team building, tiene como objetivos fomentar el desarrollo de habilidades de liderazgo en los equipos directivos para una gestión educativa eficaz; promover estrategias de team building que fortalezcan la cohesión y el trabajo colaborativo en los equipos directivos; y reflexionar y debatir sobre las oportunidades y desafíos en la gestión de equipos y la resolución de conflictos en el ámbito educativo.

En este acto, Tomasa Hernández ha querido reconocer la función directiva en los centros educativos de infantil y primaria, "fundamental para la calidad educativa" y que, sin embargo, "a menudo es una función subestimada". "Los directores sois líderes pedagógicos que guiais a la comunidad escolar, impulsáis la innovación y promovéis un ambiente de aprendizaje positivo", ha dicho la consejera.

Por ello, ha considerado que es "vital" que las administraciones educativas reconozcan y apoyen a los directores, porque implica promover la calidad de la educación.

"Desde el Departamento de Educación estamos abiertos a escuchar vuestras propuestas y a colaborar estrechamente con vosotros para encontrar las mejores soluciones", ha afirmado, para agradecer a los directores su dedicación, pero especialmente, "por ser la base de la educación en Aragón".