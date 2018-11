La consejera de Sanidad dice que se mantiene la previsión de iniciar el Hospital de Teruel en marzo

Publicado 09/11/2018 14:53:27 CET

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, ha asegurado que el Hospital de Teruel "podrá iniciarse en marzo", manteniendo así los plazos que anunció recientemente, y a pesar de las deficiencias detectadas en el proyecto de construcción por el área de Urbanismo del consistorio de la capital turolense.

Ventura ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de las Cortes de Aragón, donde se celebra sesión plenaria, que "hablamos de un proyecto de un hospital de una tremenda envergadura" por lo que las deficiencias señaladas "forman parte de la normalidad absoluta, hasta el punto de que entiendo que nuestro proyecto es un verdadero éxito".

Ha añadido que el procedimiento habitual "es abordar la deficiencias mediante contactos entre los técnicos del Gobierno de Aragón y del ayuntamiento", para apuntar que "ocurrió lo mismo con el proyecto de obra y la licencia del Hospital del Alcañiz".

Ventura ha incidido en que "las deficiencias son las normales y nuestros técnicos del Gobierno de Aragón trabajarán con los municipales y, en cualquier caso, la licencia existe" de forma que "estamos hablando de una adaptación de la licencia y los plazos se mantienen" porque "los cinco meses que faltan para marzo es tiempo sobrado desde el punto de vista técnico para subsanarlas".

Preguntada por si aprecia que se están poniendo trabas al proyecto, ha comentado que querría pensar "que no es así, pero me voy a tener que ir remitiendo a los hechos" ya que "tardar seis meses en hacer el informe de observaciones para seis meses después decir que el proyecto no es adecuado y no se puede con él, puede dar esa impresión".

Ha añadido que el informe que señala esas deficiencias llegó al Departamento el mismo día que ella compareció en comisión en las Cortes para explicar este proyecto a petición del grupo del Partido Aragonés.

Después, el concejal de Urbanismo del consistorio turolense "hizo unas declaraciones y me llamó la alcaldesa para decirme que estaban a disposición de tener una reunión entre técnicos y le dije que contábamos con eso porque es la normalidad en la construcción de una obra de estas características".