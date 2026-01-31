El Consejo de Gobierno da un impulso a la Estrategia Aragonesa de 'Una Sola Salud'

La estrategia está liderada por la dirección general de Salud Pública y desarrollada con el apoyo del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del proceso de elaboración de la Estrategia Aragonesa de "Una Sola Salud" (One Health), una iniciativa impulsada por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón que tiene como objetivo reforzar la capacidad de anticipación y respuesta ante los desafíos sanitarios actuales y futuros desde un enfoque integral.

La estrategia, liderada por la dirección general de Salud Pública y desarrollada con el apoyo del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, plantea una visión coordinada de la salud humana, la sanidad animal y la salud ambiental, y busca mejorar la cooperación entre los distintos departamentos e instituciones implicados en la protección de la salud de la población.

Con ello, se refuerza la coordinación entre todos los departamentos del gobierno y especialmente los de sanidad, responsable de salud pública; agricultura, ganadería y alimentación, responsable de la sanidad animal; y medio ambiente, responsable de la fauna silvestre y de la acción climática, así como con el ámbito académico e investigador.

El enfoque de Una Sola Salud se apoya en líneas de trabajo ya en marcha en Aragón relacionadas con la vigilancia epidemiológica, la prevención de enfermedades emergentes, la seguridad alimentaria, la sanidad ambiental y la resistencia a los antimicrobianos, entre otros ámbitos, que se integrarán de forma ordenada en la futura estrategia.

El proceso de elaboración, de carácter participativo, se inició en 2025 y culminará en el segundo trimestre de 2026. Posteriormente, la Estrategia Aragonesa de Una Sola Salud será sometida a un proceso de participación pública previo a su aprobación definitiva por el Gobierno de Aragón.