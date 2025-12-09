El Consejo de Ministros autoriza la licitación de la variante de Jaca por 139,6 millones

Mapa de la actuación en la variante de Jaca. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

JACA (HUESCA), 9 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, por un valor estimado de 139,6 millones de euros (IVA no incluido), las obras de conexión de la autovía A-21 de los Pirineos con la autovía A-23 Mudéjar en Jaca, en la provincia de Huesca.

La conexión se realizará mediante un nuevo tramo de autovía que enlazará por el este con la autovía A-23, entre Sabiñánigo y Jaca, y por el Oeste con los tramos puestos en los últimos años en servicio de la autovía A-23 entre Jaca y Puente de la Reina.

De esta manera, se da continuidad al itinerario formado por estas autovías que, junto con la A-22 (Lleida- Huesca), constituyen un eje alternativo al corredor del Ebro para el tráfico del largo recorrido, y es de gran importancia para la vertebración de la comunidad autónoma de Aragón.

Además, la actuación sirve para descongestionar el tráfico que pasa por Jaca, ya que constituye una variante a la ciudad que los vehículos de largo y medio recorrido podrán utilizar en lugar de las travesías N-330a y N-240 que cruzan Jaca y que son actualmente de paso obligado. Así, se disminuirán los ruidos y otras molestias relacionadas con el tráfico y se incrementará la seguridad vial.

Por otro lado, la variante contribuirá a una mejora de la comodidad de los usuarios de estas carreteras, ya que disminuyen los tiempos de recorrido al evitar el paso por travesías con velocidad limitada a 50 kilómetros por hora, numerosas intersecciones --algunas semaforizadas-- y pasos peatonales.

El subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, ha afirmado que "va a ser una gran inversión que contribuirá a descongestionar el tráfico de medio y largo recorrido", que suma, además, a "las grandes inversiones que está haciendo el Gobierno de España para mejorar las carreteras en los Pirineos".

Ha añadido Campo que Aragón "es la segunda comunidad autónoma con más inversiones en carreteras", donde el Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, "ha invertido más de 1.700 millones desde 2018 y se está avanzando en grandes infraestructuras".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El nuevo tramo de autovía, de 8,05 kilómetros de longitud, contará con dos calzadas separadas por una mediana de ancho variable (3,5 metros hasta el río Aragón, 7 metros en adelante), carriles de 3,5 metros, arcenes exteriores de 2,5 metros e interiores de 1 metro.

Las conexiones de este tramo de autovía se materializan mediante la construcción de tres enlaces. Uno el de Jaca Este, que comunicará con un centro comercial, las urbanizaciones de la zona y la zona oriental de la ciudad; otro el de Jaca Norte, que conectará con la N-330 que se dirige a Somport y con la N-330a por la que se accede a la capital de La Jacetania; y, por último, el de Jaca Oeste, que une con las carreteras N-240 y A-2605.

El proyecto contempla la ejecución de tres viaductos --uno en el enlace de Jaca Norte, otro sobre el río Aragón y un tercero sobre el arroyo Castiella--, cinco pasos superiores, un falso túnel de 200 metros de longitud en la zona del hospital, una pasarela peatonal y 5 pasos inferiores. También se ampliarán dos pasos inferiores existentes y seis muros.

Finalmente, en cuanto a medidas de integración ambiental, destaca la gestión de la tierra vegetal y la realización de siembras y plantaciones para la revegetación de taludes e integración paisajística de la obra, la corrección del efecto barrera --con especial mención al paso del Camino de Santiago--, el vallado cinegético para tratar de impedir el acceso a la fauna y las protecciones contra la contaminación acústica.