Continúa la alerta roja generalizada en casi todo Aragón por peligro de incendios forestales

Nivel de Alerta de Peligro de Incendios Forestales. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón establece para este lunes el nivel de alerta rojo por peligro de incendios forestales.

El aviso afecta a un total de 20 zonas de la Comunidad: Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Moncayo y Aranda, Muela de Alcubierre, Muela de Valmadrid, Muela de Zuera, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Puertos de Beceite, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur, Turia y Valle del Ebro Agrícola.

Tan solo algunas zonas del Pirineo oriental y el sur de Teruel mantienen el nivel naranja. A lo largo del día de hoy, serán posibles incendios de alta intensidad en casi todo el territorio. Los principales factores de propagación serían el viento, además de la topografía, sin poder descartar la observación de algún comportamiento convectivo localmente. Existe además predominio de viento flojo de dirección del sur y sureste, con intervalos de moderado a primeras horas y por la tarde.