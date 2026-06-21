Continúa el aviso nivel naranja por temperaturas máximas en gran parte de Aragón

Campo de cultivo de cereal en Jaulín. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Interior y Emergencias informa que continua el aviso de nivel naranja por temperaturas máximas en gran parte de la Comunidad autónoma de Aragón.

En concreto, este aviso se extiende a las provincias de Huesca y Zaragoza y Bajo Aragón (Teruel) desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas de este lunes 22 de junio.

La indicación de Aemet es que se podrán alcanzar localmente los 41-42ºC, al norte de la Ibérica zaragozana, sur de Cinco Villas y Bajo Aragón durante las 2 o 3 horas centrales de la tarde.

En e Pirineo las temperaturas máximas pueden llegar a los 39 grados

También se ha emitido un aviso de nivel amarillo por temperaturas máximas en Albarracín, Jiloca y Gúdar y Maestrazgo, en la provincia turolense, desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas de mañana lunes, día 22. Allí los termómetros pueden irse a los 37 grados de máxima.

Un panorama de fuerte calor que apenas variará en la jornada del martes, según las previsiones de la Aemet.