Controlados los incendios de La Cerollera y Ejulve tras afectar a 82 y 3.000 hectáreas respectivamente

El incendio de Ejulve ha afectado a unas 1.400 hectáreas. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales de La Cerollera y Ejulve han sido declarados como controlados a las 20.00 horas y 20.30 horas de este martes, respectivamente, según ha informado el Gobierno de Aragón.

El primero ha afectado a 82 hectáreas mientras el segundo ha quemado 3.000 hectáreas y esta noche seguirán trabajando dos brigadas terrestres, dos autobombas y un Agente de Protección de la Naturaleza. Este miércoles continuarán labores de vigilancia.

En el incendio activo en la Vall d'Uixó, en Castellón, esta noche se mantienen trabajando dos brigadas terrestres y dos técnicos. Este miércoles seguirán los medios del operativo INFOAR desplazados a Castellón para apoyar en las labores de extinción con una helitransportada de Teruel y un helicóptero, dos brigadas terrestres, una autobomba y dos técnicos.