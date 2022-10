Convalidado el Decreto para restaurar los daños por los incendios de Nonaspe, Castejón de Tornos y Añón

ZARAGOZA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón ha convalidado este jueves el Decreto-Ley de medidas urgentes para restaurar los daños en el medio agrario, forestal y natural causados el verano pasado por los incendios forestales en Nonaspe, Castejón de Tornos y Añón del Moncayo. Todos los grupos han votado a favor, excepto PP y VOX, que se han abstenido.

Ha presentado el Decreto-Ley el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, quien ha explicado que el objetivo es extender las ayudas con "el mismo objetivo y alcance" que las que se establecieron para el incendio de Ateca, ocurrido también el verano pasado.

"Los daños no eran menores que los ocurridos en Ateca, era de justicia extender este Decreto-Ley", ha dicho Olona, quien ha recalcado que el criterio no es el número de hectáreas, sino si las explotaciones han sufrido daños graves, mencionando el caso de la fruticultura y el ovino. También ha comentado que se trata de una ayuda a la renta y que no se cuestiona el seguro agrario, "todo lo contrario".

Desde el PSOE, Enrique Pueyo ha destacado que el Gobierno ha reaccionado de forma "rápida y contundente" y que la intención es "compensar la pérdida de renta" y que los agricultores y ganaderos restituyan sus explotaciones.

El diputado del PP Ramón Celma ha señalado que el Gobierno de Aragón no pensaba aprobar este Decreto, sino que "estaba dispuesto a mirar a otro lado", de forma que se ha tramitado "gracias a la presión que han hecho los alcaldes de la zona".

En representación de Cs, Ramiro Domínguez ha confiado en que las ayudas lleguen "cuanto antes" y ha advertido de "lo que pasa siempre con la burocracia y el papeleo". "Pongan facilidades a toda esta gente", ha exigido.

SEQUEDAD

El diputado de Podemos Nacho Escartín ha aseverado que "este Gobierno está con los agricultores" y hecho notar la influencia en los incendios de factores como la sequedad de las masas forestales o el aumento de las temperaturas.

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha expresado que "era necesario actuar rápidamente y de forma excepcional, como ha hecho el Gobierno", manifestando su apoyo al Decreto-Ley.

La parlamentaria de VOX Marta Fernández ha opinado que hay "aspectos mejorables" en el Decreto. Ha criticado "el abandono del medio forestal y rural como consecuencia de las políticas radicales llevadas a cabo por este Gobierno".

La diputada del PAR Esther Peirat ha indicado que este Decreto "establece las mismas bases" que el anterior y que se amplía a todos los municipios afectados, concediendo ayudas directas a agricultores y ganaderos.

El parlamentario de IU Álvaro Sanz ha considerado que "poco o nada ha cambiado" respecto al anterior Decreto y se ha quejado de que "seguimos sin ley del modelo social y familiar" agrario.