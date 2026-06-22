Convocados los XVI Premios Aragón Investiga que reconocen la excelencia y el talento científico en la región

Se ha convocado una nueva edición de los Premios Aragón Investiga. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la orden por la que se convoca la decimosexta edición de los Premios Aragón Investiga.

Estos reconocimientos tienen como objetivo principal el reconocimiento público de las contribuciones en investigación básica o aplicada y a las labores de apoyo y transferencia de conocimiento realizadas por investigadores y entidades en las tres provincias.

Los premios se dividen en cinco categorías: Premio a la Excelencia Investigadora 'Miguel Servet', para investigadores con una trayectoria de excelencia reconocida nacional e internacionalmente; el Premio para Jóvenes 'Blanca Catalán de Ocón', para investigadores menores de 35 años; el Premio a Entidades 'Fidel Pagés', en dos modalidades, para distinguir a organizaciones públicas y privadas que destaquen por su apoyo a la I+D+i; Premio a la Investigación con Perspectiva de Género 'María Andresa Casamayor', para proyectos que integren el análisis de género o lo tengan como objeto de estudio, y el Premio 'Ramón y Cajal', que reconoce a personas o entidades cuyos proyectos hayan obtenido resultados excelentes en transferencia de conocimiento en los últimos cinco años.

El plazo para la presentación de solicitudes comienza este martes 23 de junio, el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOA, y concluye el próximo 31 de julio. La tramitación de las candidaturas será obligatoriamente telemática para todos los participantes y las solicitudes deben cumplimentarse a través de la sede electrónica, consignada como trámite número 11.745.

Impulsados por la Dirección General de Ciencia e Investigación, pueden optar a estos premios las personas y entidades que desarrollen su labor investigadora en la Comunidad Autónoma o mantengan vínculos especiales con ella.

Las candidaturas serán evaluadas por un jurado experto que se basará en criterios como la trayectoria científica, la calidad de las publicaciones, el impacto social y el grado de transferencia tecnológica alcanzado por los aspirantes.

La ceremonia de entrega está prevista para el último trimestre del año en una cita diseñada para homenajear a los ganadores y poner en valor a toda la ciencia aragonesa.