Corrales (Podemos) critica que Azcón no ponga sobre la mesa problemas reales como la vivienda

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos en las Cortes de Aragón, Andoni Corrales, ha reprochado al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, que "no ponga sobre la mesa los problemas reales que tienen los aragoneses", como la sanidad, la educación y, sobre todo, la vivienda.

Así ha resumido Corrales el discurso de Azcón durante el Debate del estado de la comunidad autónoma, que ha considerado como "un discurso que ya hemos escuchado otros años" y que ha estado "fuera de la realidad".

"Nos ha vendido datos, nos ha vendido humo", ha apuntado el diputado de la formación morada, quien ha agregado que muchas de las cosas que ha planteado el presidente "vienen heredadas del gobierno anterior".

Asimismo, ha expresado su preocupación por la "fijación" mostrada por Azcón con "comunidades hermanas limítrofes" y, sobre todo, con el Gobierno de España y su presidente. "Tiene la cabeza más puesta en Madrid que en Aragón, por eso no ve los problemas de todos los aragoneses", ha sostenido.

Corrales ha concluido la rueda de prensa afirmando que "un Gobierno del PP que no ve un genocidio, ¿cómo va a ver los problemas de todos los aragoneses?, en referencia a la situación humanitaria en la Franja de Gaza.