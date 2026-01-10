Cortada la Z-453 entre Jaraba y Calmarza a causa de un desprendimiento

Estado en el que ha quedado el tramo de la carretera Z-453 a causa de un desprendimiento en las hoces del Mesa entre Jaraba y Calmarza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La carretera Z-453 que une las localidades zaragozanas de Jaraba y Calmarza permanece cortada desde las 7.15 horas de este sábado entre los kilómetros 2 y 3, según ha informado el Gobierno de Aragón, a causa de un desprendimiento de unos 300 metros de longitud de una ladera que ha arrastrado tierra, piedras y ramas de árboles, que han bloqueado el paso en los dos carriles de la vía sin que por el momento se haya podido habilitar un paso alternativo. El suceso se ha producido en una vía que discurre en paralelo a las hoces o gargantas del río Mesa.

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Miguel Ángel Arminio, ha explicado que los técnicos han de comprobar la estabilidad de la ladera para garantizar la seguridad de los equipos antes de que estos procedan a acometer los trabajos de limpieza y reparación de la vía.

"Ese tramo de la carretera permanecerá cortado hasta que podamos asegurar esta ladera y realizar los pertinentes trabajos de limpieza, tanto del material caído como de la reparación de los daños que puede haber habido en la calzada", ha detallado Arminio, que ha recomendado como itinerarios alternativos entre Jaraba y Calmarza la carretera autonómica A-2501, que comunica con Cetina y la carretera provincial CV-685, que parte de la 2501 hasta la localidad de Calmarza.