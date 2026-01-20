Adif reduce temporalmente la velocidad máxima en la línea Madrid-Barcelona ante los avisos de maquinistas

Archivo - Vías de tren de Adif - ADIF - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif ha decidido reducir temporalmente a 160 kilómetros por hora la velocidad máxima en un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, tras los avisos que le han trasladado los maquinistas por la presencia de baches en un tramo concreto.

Fuentes de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria han detallado a Europa Press que se trata de una limitación temporal para este martes. Esta noche, el equipo de mantenimiento revisará ese tramo y, si todo está bien, se levantará la restricción.

En concreto, las limitaciones afectan a un tramo de 148,1 kilómetros entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón (Zaragoza) en vía par y a un túnel a la altura de Ariza (Zaragoza) en el punto kilométrico 187 de la línea de la vía impar, según fuentes cercanas a los maquinistas.

Esta semana, algunos maquinistas decidieron reducir la velocidad en alguno de esos tramos por iniciativa propia al notar algunas vibraciones durante la circulación, aunque no se trataba de ninguna instrucción de Adif o acuerdo entre todos los maquinistas.

Sin embargo, tras el accidente del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), los maquinistas han trasladado a Adif la presencia de algún bache en ese tramo, y la empresa pública ha decidido aplicar esa restricción de forma preventiva.

Está previsto que el viaje entre Madrid y Barcelona se demore, aunque ninguna de las dos partes conoce con precisión en cuánto tiempo se retrasará cada viaje.