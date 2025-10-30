Cortefiel celebra su 80 aniversario con una fiesta para sus socios de Zaragozade Zaragoza

Archivo - Cortefiel conmemora el 80 aniversario de su fundación con una fiesta para sus socios de Jaén - CORTEFIEL - Archivo

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cortefiel, marca de moda española referente en el panorama nacional, cumple 80 años y lo celebra con distintas acciones que destacan su legado en la moda con un encuentro especial para sus socios de Zaragoza. Este jueves, día 30 de octubre en la tienda de Cortefiel, situada en Paseo de la Independencia, 32-34, invitará, desde las 18.00 hasta las 20.00 horas, a los miembros de su Club al cóctel Paloma creado para la marca de la mano de Schweppes.

Esta acción es un mensaje de agradecimiento a los socios del Club por su fidelidad para constatar su compromiso y gratitud por estas ocho décadas de confianza. La marca cuenta con el primer club de fidelidad en moda en España, fundado en 1979, con una comunidad de más de 8 millones de socios con los que tiene una comunicación regular a través de sus diferentes canales: postales, correo electrónico, web y App de Cortefiel y sus puntos de venta.

El club de fidelización de Cortefiel y Pedro del Hierro sigue hoy a la vanguardia ofreciendo propuestas personalizadas basadas en hasta 50 variables (sociodemográficas, históricos de compra, actividad promocional) gestionadas y analizadas con el soporte de una robusta infraestructura tecnológica y la utilización de la IA y del big data.

Además, se han intervenido los escaparates de 150 tiendas de España y Portugal, con mensajes personalizados de agradecimiento que conectan con la identidad y esencia de cada una de las regiones escogidas. Esta iniciativa busca rendir homenaje a los lugares donde Cortefiel ha crecido y ha acompañado el día a día de sus clientes desde hace ocho décadas.

También en el mes de octubre se presentará el fashion film 'Todo por vestir' producido por Little Spain, la productora fundada por Santos Bacana, Antón Álvarez (C. Tangana), María Rubio y Cristina Trenas, y que en la edición de los Goya de 2025 ganaron el premio Mejor Película Documental por 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'. Este film histórico será presentado próximamente, subraya la identidad de Cortefiel, transversal, paralela a la evolución social y estética de la sociedad española en sus ocho décadas de historia.

En el mes de noviembre, y como parte de este aniversario tan especial, Cortefiel lanzará una acción dirigida a agradecer la fidelidad de quienes forman parte de su club. La marca regalará a uno de sus clientes 'Un armario para toda la vida'. El fin del calendario de acciones especiales tendrá lugar en el mes de febrero, cuando Cortefiel colaborará con Menudos Corazones continuando así su compromiso con acciones sociales.

ACERCA DE CORTEFIEL

Cortefiel es una marca española de moda que ofrece, a mujeres y hombres, la confianza de ir bien vestidos con total looks para el día a día. Apuesta por tejidos y prendas de calidad para ofrecer la máxima versatilidad y comodidad.

Es una marca cercana e inclusiva comprometida con sus clientes, con el planeta y la sociedad. Fue la primera marca creada por Tendam en 1945 y en la actualidad está presente en más de 40 países con 250 puntos de venta. Cortefiel amplía su oferta en moda con más marcas en tiendas y Cortefiel.com.