Las Cortes de Aragón eligen a Rafael Guía (PSOE) y Javier Alonso (Vox) como senadores autonómicos

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, felicita al nuevo senador autonómico del PSOE, Rafael Guía. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han elegido este martes a los diputados Rafael Guía (PSOE) y Javier Alonso (Vox) como senadores de designación autonómica en esta legislatura. El socialista ha recibido únicamente 18 votos --los de su grupo parlamentario--, mientras que Alonso ha recabado el apoyo de los 40 diputados que sustentan el Gobierno de Jorge Azcón. El resto de la oposición --CHA, Aragón-Teruel Existe e IU-- han votado en blanco.

Tradicionalmente, los dos senadores que le corresponden a la Comunidad Autónoma recaían en un 'popular' y en un socialista, al ser estos dos partidos los más votados en Aragón. No obstante, el PP se ha visto obligado, en virtud del acuerdo de gobernabilidad, a ceder este puesto a Vox, al igual que la Vicepresidencia primera de la Cámara y de tres consejerías del Gobierno, una de ellas con rango de vicepresidencia.

Este pacto, además, supone que el 'popular' Eloy Suárez, quien ha venido ejerciendo como presidente de la Comisión de Investigación del 'caso Koldo' en la Cámara Alta, dejará su escaño, si bien ya tiene un nuevo puesto, como consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA).

Tampoco continuará la hasta ahora senadora socialista, la exconsejera y exlíder del PSOE Teruel, Mayte Pérez, número dos del expresidente Javier Lambán y enfrentada orgánicamente a la actual secretaria general regional, Pilar Alegría. Su sustituto será la misma persona que la relevó al frente de los socialistas turolenses.

Rafael Guía, afín a Pilar Alegría, es secretario general del PSOE Teruel desde el año pasado y alcalde de Andorra desde 2023. Inmediatamente después del pleno, la líder regional del partido le ha trasladado su enhorabuena en un mensaje en la red social 'X' --antes 'Twitter'--: "Tu defensa de Aragón, tu empuje y tu entusiasmo son una garantía. Estoy segura de que llevarás al Senado la voz de nuestra tierra con honestidad y fuerza".

Javier Alonso es diputado autonómico de Vox por la provincia de Zaragoza, aunque propuesto por el Grupo Popular, y tendrá que solicitar la compatibilidad al Senado al desarrollar una actividad privada como abogado por cuenta propia en su despacho profesional, que deberá ser autorizada por la Comisión de Incompatibilidades del Senado.

Al igual que en la sesión plenaria anterior, en la que se ha elegido a la parlamentaria de Vox, Carmen Rouco, como vicepresidenta primera de la Cámara, la votación de los nuevos senadores se ha llevado a cabo mediante la introducción de sobres con papeletas en una urna.