Las Cortes de Aragón eligen a Raquel Fuertes para continuar como directora general de CARTV

La periodista Raquel Fuertes continúa como directora general de CARTV por elección por mayoría absoluta del Pleno de las Cortes de Aragón.
La periodista Raquel Fuertes continúa como directora general de CARTV por elección por mayoría absoluta del Pleno de las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN.
Europa Press Aragón
Publicado: viernes, 25 septiembre 2026 14:21
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ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento aragonés ha elegido este viernes, en sesión plenaria, por mayoría absoluta en segunda votación, con cuarenta votos a favor, cuatro abstenciones y diecinueve votos en contra, a la periodista Raquel Fuertes para proseguir como directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Fuertes ha sido elegida en segunda votación, ya que este jueves, 24 de septiembre, no ha alcanzado el apoyo necesario para su elección.

Raquel Fuertes nació en Calamocha en 1980 y es licenciada en Comunicación Audiovisual y con máster en Negocio y Transformación Digital. Ejerció la profesión en Antena 3, TVE, Antena Aragón y Aragón Televisión antes de su designación como jefa de prensa y de gabinete de la Consejería de Presidencia entre 2011 y 2015.

Además, en 2018 accedió por concurso-oposición al gabinete de Comunicación de la Delegación del Gobierno en Aragón, y durante los últimos siete años ha impartido diferentes asignaturas relacionadas con la comunicación como profesora asociada en la Universidad San Jorge.

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