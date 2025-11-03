Las Cortes de Aragón piden aumentar el presupuesto para financiar la contratación de seguros agrarios

Parlamentarios del PP en la Comisión de Agricultura de las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Parlamento autonómico ha aprobado, con el apoyo de todos los miembros del órgano sectorial, instar "al Gobierno de Aragón a que, en la medida de sus posibilidades, incremente en la propuesta de presupuestos para el año 2026 la partida dirigida al financiamiento de la contratación de seguros agrarios por parte de los agricultores y ganaderos aragoneses".

Por parte del PP, José María Giménez ha sido el encargado de presentar y defender la iniciativa en la sesión de este lunes, argumentando que "el aseguramiento debe ser una de las estrategias principales de apoyo de las administraciones públicas al tejido productivo agrario".

"Con las últimas inclemencias meteorológicas y patologías que afectan a nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas, hemos comprobado que la viabilidad económica de las explotaciones se ve comprometida", ha asegurado Giménez.

En este sentido, "el Gobierno de Aragón ha firmado un convenio con Agroseguro" que "consiste en la bonificación de los seguros en el momento de la contratación", una medida con la que "se consigue reducir los costes económicos para las explotaciones agrícolas y ganaderas, y agilizar todo el proceso de pagos", ha señalado Giménez.

Por último, el diputado 'popular' ha destacado que el actual Gobierno lleva años aumentado incrementando el presupuesto "hasta alcanzar los 12,4 millones de euros destinados a las subvenciones al seguro agrario".

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Desde el PSOE, Ángel Peralta ha expresado que con esta propuesta "le dicen a sus socios que el cambio climático existe porque hay una mayor sequía y mayores precipitaciones que necesitan ayuda para paliar los daños". También ha manifestado que "es curioso que el partido en el Gobierno traiga una iniciativa de aumento presupuestario a su propio partido".

Por parte de Vox, Santiago Morón ha destacado que "ya en 2022, nosotros pusimos de manifiesto la disminución del seguro agrario" y ha afirmado que "lo importante en un seguro no es solo lo que se paga si no a lo que se tiene derecho". Además, ha aplaudido "la acción proactiva del Gobierno".

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha expresado que le genera "dudas", ya que "no tengo la certeza de que sin presupuestos se pueda ampliar estas partidas sin problema" y añade que "es una iniciativa de auto impulso".

Pilar Buj, en representación de A-TE, ha apuntado que "celebramos que vengan aquí a ponerse deberes" y ha pedido que "estas cuantías se aumenten, independientemente de que haya o no haya presupuestos" porque "la situación que viven nuestros ganaderos y agricultores cada vez es más complicada y difícil".

Desde el Grupo Parlamentario Mixto, Alberto Izquierdo (PAR) ha señalado que "los seguros agrarios son una buena idea, pero no la solución" y ha añadido que "claro que vamos a apoyar la propuesta porque quién va a estar en contra de dar más ayudas a los agricultores y ganaderos".