Las Cortes de Aragón piden recuperar las reducciones del IVA y del Impuesto Especial sobre la Electricidad

El diputado del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, Juan Pablo Artero - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía, Competitividad y Empleo del Parlamento aragonés ha aprobado este jueves instar al Gobierno de España a "recuperar las pasadas reducciones del IVA y del Impuesto Especial sobre la Electricidad en situaciones de precios elevados como la actual" y "acelerar la supresión permanente del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) antes de la fecha prevista en 2028", entre otras medidas para paliar la subida del precio de la electricidad.

La proposición no de ley ha sido presentada por el PP y ha contado con una enmienda 'in voce' de Vox, que ha sido aceptada, y, finalmente, el texto ha salido adelante con el voto a favor de PP y Vox, y en contra de PSOE e IU en todos sus puntos.

Por parte de CHA, han votado en contra de "prolongar la vida útil de las centrales nucleares", se han abstenido en los puntos relativos a la reducción de impuestos y han votado a favor de "reformular el PVPC" y "acelerar las instalaciones de energías renovables".

Desde el PP, Juan Pablo Artero ha presentado el texto de impulso señalando que "la factura eléctrica del consumidor final ha experimentado un fuerte repunte durante el verano de 2026".

"Según FACUA, la factura entre julio de 2025 y agosto de 2026 se ha incrementado un 24,6%", ha destacado Artero, que ha añadido que "el precio para los hogares españoles aumentó un 8,3% interanual en julio, frente al 1,6% de la Unión Europea, según Eurostat".

El diputado popular, también ha indicado que "la presión sobre los hogares se produce además en un contexto en el que el gasto en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles ya había aumentado". "El Gobierno de España ha ido tomando algunas medidas, que a la vista de los resultados han tenido un impacto todavía insuficiente", ha calificado Artero.

ALIVIO

Por parte del PSOE, Óscar Galeano ha destacado que "ya hemos hecho los mayores planes a nivel europeo de protección al consumidor en materia energética y eléctrica", y ha criticado que "el partido popular nos pide cosas que luego nos echan en cara que hagamos".

Marta Fernández, de Vox, ha afirmado que "aliviar a las familias, autónomos y pymes es una prioridad política" a la vez que ha señalado que "seguimos sin una política energética clara, algo que está mermando nuestro futuro". "España debe de conservar su capacidad de generar energía y no depender del gas importado", ha reclamado Fernández.

El diputado de CHA Miguel Jaime ha manifestado que "compartimos parte del diagnóstico de la iniciativa", sin embargo, "creemos que la respuesta no puede ser únicamente bajar impuestos cada vez que se disparan los precios de la electricidad".

Además, Jaime ha apuntado que "el futuro energético pasa por las energías renovables, no por las centrales nucleares". Desde el G. P. Mixto, Marta Abengochea (IU) ha criticado que "lo que piden hoy se ha estado desarrollando con su total oposición".

Además, Abengochea ha señalado que "ustedes plantean una bajada del IVA de forma aislada, sin topar los precios", algo que "aumenta los márgenes de beneficio del oligopolio de forma escandalosa".