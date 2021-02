Las Cortes de Aragón propone que dimitan los altos cargos o electos que transgredan el plan de vacunación

ZARAGOZA, 11 Feb. (EUROPPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han pedido, este jueves, a todos los partidos con presencia institucional en la Comunidad Autónoma que asuman, "en coherencia con su compromiso ético", la petición de dimisión inmediata de cualquiera de sus cargos públicos, ya sean representantes electos o altos cargos, que transgredan el plan de vacunación contra la COVID-19 o incumplan el protocolo establecido.

La cámara ha acordado, asimismo, en sesión plenaria, reconocer "el buen hacer y el alto grado de profesionalidad de todo el personal que participa en la gestión y en la administración de las vacunas, de acuerdo con el Plan de Vacunación que se está llevando a cabo en la Comunidad Autónoma de Aragón".

El Parlamento ha instado, también, al Gobierno de Aragón a "garantizar la transparencia y la rendición de cuentas para con toda la ciudadanía y publicar toda la información sobre los criterios y protocolos de vacunación, así como sobre los registros establecidos". El Pleno ha aprobado este texto, resultado de la transacción de una proposición no de ley de Ciudadanos (Cs) con una enmienda de los grupos que apoyan al Gobierno.

En su intervención, la diputada de Cs, Susana Gaspar,ha preguntado si la estrategia de vacunación de España es que se inoculen las dosis sobrantes "a quien esté por ahí", en alusión a unas declaraciones en este sentido del responsable de la lucha contra la COVID-19, Fernando Simón, unas palabras "poco acertadas, cuando menos".

Ha insistido en "la necesidad de contar con un plan de vacunación urgente, coordinado con todas comunidades para acelerar el proceso", alertando de que "vamos a convertir en un zoco" el proceso si cada comunidad decide quién es más prioritario: "va a ser un nuevo cachondeo".

También ha intervenido la diputada del PP, Marian Orós, quien ha defendido otra proposición no de ley sobre el mismo asunto, esta rechazada. Orós ha propuesto que, en la segunda fase de vacunación, se incorporen como colectivos prioritarios los trabajadores de atención a domicilio, los empleados de centros de día de mayores y personas con discapacidad, de los centros de convivencia y cuidadores de grandes dependientes, entre otros.

La diputada del PP ha afirmado que "nadie duda de que un dirigente o gestor público tiene que ser transparente y ejemplar" por obligación legal y porque "éticamente debe hacerlo", especialmente "en un momento de zozobra, de crisis sanitaria y social".

"No hay un plan de vacunación serio, no hay un timón en España", ha lamentado Orós, a cuyo juicio falta información "veraz", así como "transparencia y rendición de cuentas".

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha emplazado a aportar a la ciudadanía toda la información disponible. Ha defendido la libertad de elección y la salvaguarda de la protección de datos y ha apoyado la investigación privada de la COVID-19.

La diputada del PAR, Esther Peirat ,ha dicho que "lo prioritario es cumplir la estrategia de vacunación", añadiendo que "nos encontramos en la primera etapa y los grupos son los que aparecen en la propia estrategia". Ha rechazado "la vacunación a cualquier personas a la que no le corresponda" y ha apostado pori "adoptar medidas para aquellos que lo han hecho".

Desde CHA, Isabel Lasobras ha señalado que desde el inicio del proceso el objetivo de todos los Gobiernos ha sido desarrollar una vacuna "segura y eficaz", añadiendo que en Aragón se ha implicado todo el personal del Salud y ha llamado la atención sobre los "factores externos" que atañen al proceso de vacunación.

Ha recordado que cada partido cuenta con un código ético para este tipo de situaciones y ha recalcado que el Gobierno de Aragón publica todos los datos en su web, incluyendo las segundas dosis y la cobertura de vacunación en residencias, entre otros datos.

En representación de Podemos Equo, Itxaso Cabrera, ha destacado que en Aragón, hasta esta semana, se ha inocuado el 102 por ciento de las dosis recibidas, al aprovechar la denominada sexta dosis. "Sigamos trabajando en aras de la transparencia y para que Aragón pueda ser ejemplar" en la campaña de vacunación, ha agregado.

La parlamentaria del PSOE, Pilimar Zamora, ha elogiado la "buena gestión" realizada en este proceso de vacunación, que "nos sitúa a la cabeza del país en dosis administradas", además de que la campaña se está desarrollando "sin incidencias destacables".

También ha dicho que la estrategia de vacunación se ha acordado desde la cogobernanza con la participación de "un gran funcionario como Fernando Simón" y que el Gobierno de Aragón publica a diario todos los datos relativos a la campaña, defendiendo así la "transparencia" del proceso.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha expresado que "hay que priorizar porque no hay vacunas suficientes" debido a que "no se liberan las patentes para producirlas en masa", tras lo que ha aseverado que "la salud mundial no puede estar secuestrada por las multinacionales farmacéuticas".