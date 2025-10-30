Las Cortes de Aragón rechazan eliminar la publicidad de la carrocería del tranvía de Zaragoza

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado este jueves, con el voto en contra de PP, Vox y PAR, y el apoyo del resto de partidos, una proposición no de ley del grupo parlamentario socialista, cuya diputada Carmen Dueso ha pedido al Ayuntamiento de Zaragoza que "respete el diseño original del tranvía y elimine la publicidad de su carrocería, evitando así reducir su accesibilidad y cuidando una de las señas de identidad de la ciudad de Zaragoza".

Dueso ha pedido que se elimine la publicidad de la carrocería del tranvía, reduciéndola a las marquesinas y las pantallas interiores, como en sus inicios.

La parlamentaria del PSOE ha defendido "la accesibilidad, comodidad, identidad y respeto" del transporte público, señalando que el tranvía nació con el objetivo de ser "accesible" y "se consiguió", recogiendo entonces una aportación de ONCE para facilitar los desplazamientos a las personas con dificultades de visión, lo que ahora no ocurre con los vinilos "de dudoso gusto" instalados en esta legislatura.

"El tranvía se hizo con mimo, se incorporó la marca de Zaragoza y se le dio una imagen para que fuese seña de identidad de la ciudad", lo que "hoy está diluído" y ofrece "una imagen descuidada", todo debido a "una decisión de --la alcaldesa-- Natalia Chueca basado en criterios económicos" que "ni siquiera están bien calculados".

El diputado del PP Juan Pablo Artero ha indicado que el 80 por ciento de la sociedad empresarial del tranvía es privado, lo que "dejó hecho" Dueso en su etapa de concejal y que "el déficit del servicio que no pagan los billetes lo tiene que pagar el Ayuntamiento y si se reducen los ingresos publicitarios lo tendrán que pagar los zaragozanos". "Si quiere hacer campaña hágala en otro lado", le ha espetado.

En representación de Vox, Carmen Rouco, ha comentado que una iniciativa similar ya fue debatida en el Pleno del Ayuntamiento en 2020. Ha propuesto "adecuar" la publicidad exterior "de manera que se respete la accesibilidad universal y la estética propia que ya es marca de la ciudad" y que los beneficios de la publicidad se dediquen a mejorar este servicio de transporte.

La diputada de CHA, Isabel Lasobras, ha opinado que "tapar los tranvías con vinilos publicitarios es una falta de respeto hacia quienes necesitan un transporte seguro" y ha defendido los criterios de inclusión y no de rentabilidad.

En el turno de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha considerado que los anuncios publicitarios reducen la visibilidad y "los usuarios necesitan ver la ciudad desde el interior" y esta limitación crea "un problema de seguridad para los usuarios", especialmente para las personas con problemas de movilidad.

El parlamentario de Podemos, Andoni Corrales, ha dicho que "el tranvía es envidia de muchas ciudades, un referente de la movilidad sostenible" que "no era una valla publicitaria rodante". Desde IU, Álvaro Sanz ha rechazado "la mercantilización de los servicios públicos".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha expresado que "las propuestas del municipio tienen que estar en el municipio", recalcando que este asunto es "de estricta competencia municipal y se debe hablar en el Ayuntamiento".