Las Cortes de Aragón se renuevan con 30 nuevos parlamentarios en un hemiciclo que pasa de ocho a seis grupos

Hemiciclo vacío de las Cortes de Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones de este domingo dibujan unas Cortes de Aragón que en esta XII legislatura recibirán 30 nuevos diputados del total de 67 que las componen, siete del PP, nueve del PSOE, ocho de Vox, cinco de CHA y una de IU-Movimiento Sumar en un hemiciclo que reduce su pluralidad tras la salida de Podemos y PAR.

El grupo parlamentario popular, que baja dos diputados, de 28 a 26, incorpora siete nuevas caras, incluyendo los rostros ya conocidos de quienes han ostentado en esta pasada legislatura responsabilidades de gobierno, como Octavio López y Javier Rincón, cinco y siete por Zaragoza, respectivamente, así como Tomasa Hernández, cinco por Teruel.

A ellos se unen como verdaderos debutantes en la actividad parlamentaria la abogada del Estado Lorena Tabernero, que entra de seis por Zaragoza como independiente, María José Vicente y Lucía Baruquer, quinta y séptima en la lista por Huesca, respectivamente y, por Teruel, se incorpora Javier Domingo como número cuatro.

Repiten por el PP Jorge Azcón, Mar Vaquero, Ramón Celma, María Navarro, Elena Allué, José Luis Bancalero, Claudia Pérez Forniés, Fernando Ledesma, Susana Cobos, Juan Pablo Artero y Susana Gaspar, diputada número 14 por la provincia de Zaragoza, así como Carmen Susín, Roberto Bermúdez de Castro, Ester Artieda, Gerardo Oliván y Antonio Romero, por Huesca, y Silvia Casas, Jesús Fuertes y Ana Marín por Teruel.

En el PSOE, la renovación de la lista llevada a cabo por Pilar Alegría y la pérdida de cinco diputados --pasa de 23 a 18-- deja un grupo parlamentario con nueve incorporaciones --además de la propia lísder--, Teresa Ladrero, Jesús Morales, Jorge Juan Pastor y Mónica Iglesias por la provincia de Zaragoza; Carlos Dueso de cinco por Huesca en el último puesto de salida, así como Rafael Guía, María Ariño y Pedro Manuel Polo por Teruel.

Permanecen en la bancada socialista Darío Villagrasa, Carmen Dueso, Beatriz Sánchez y Óscar Galeano por Zaragoza, Fernando Sabés, Lorena Canales, Marcelino Iglesias y María del Mar Rodrigo, por Huesca, además de María del Carmen Soler por Teruel.

Por el contrario se han quedado fuera los hasta ahora parlamentarios Ana Arellano, que iba de 15 por Zaragoza, Iván Carpi, número siete por Huesca, y Alba Sánchez, seis por Teruel, además de Olvido Moratinos, ocho por Huesca y también con experiencia parlamentaria.

OCHO NUEVAS CARAS EN VOX

El gran resultado de Vox, que duplica su presencia en el Parlamento aragonés con 14 asientos, le lleva a presentar nuevos parlamentarios. Se mantienen Alejandro Nolasco por Teruel, Santiago Morón, Marta Fernández, Carmen Rouco y Juan Vidal por Zaragoza, así como David Arranz por Huesca.

Únicamente no sigue Fermín Civiac, que no entró en las listas y en noviembre de 2025 dimitió de su cargo de presidente del comité ejecutivo de la formación en Huesca aduciendo cuestiones personales y no poder dedicarle el tiempo necesario por su labor como diputado.

Ahora se incorporan Aroha Rochela y Carlos Javier Andreu por Teruel, Arancha Simón, Sergio Marco y Lorena García por Huesca, así como Javier Alonso, Luis Biendicho y Ana Pardo por la provincia de Zaragoza.

Otra formación que duplica su presencia en el hemiciclo es CHA, que pasa de tres a seis parlamentarios. De todos ellos repite únicamente Isabel Lasobras en un grupo del que salen José Luis Soro y Joaquín Palacín y se incorporan Jorge Pueyo, Miguel Jaime y Mary Carmen Bozal por Zaragoza, y Verónica Villagrasa y Mascún Ariste por Huesca.

Por su parte, Teruel Existe, baja de tres a dos diputados, todos ellos por Teruel, lo que deja en el Parlamento a Tomás Guitarte y María Pilar Buj, mientras se queda fuera Joaquín Moreno.

Por último, también se estrena la parlamentaria de Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea que sustituye a Álvaro Sanz, que iba en la lista de número dos.