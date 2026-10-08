Las Cortes de Aragón reprueban al ministro Urtasun y exigen la devolución inmediata de las pinturas de Sijena

La diputada del PP Aragón Elena Allué. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves, 8 de octubre, en sesión plenaria, una proposición no de ley del PP de reprobación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la que también han reclamado la ejecución inmediata de la sentencia judicial que ordena la devolución a Aragón de las pinturas murales del monasterio de Santa María de Sijena (Huesca). Han votado a favor PP, Vox, CHA y A-TE, haciéndolo en contra PSOE e IU.

Con esta iniciativa, el Parlamento aragonés reprueba a Urtasun "por reincidir en sus ataques y cuestionamientos a una sentencia judicial firme, por defender públicamente la supuesta inviabilidad del regreso de las pinturas de Sijena y por alinearse políticamente con la estrategia obstruccionista del MNAC y de la Generalitat de Cataluña".

Estas declaraciones "constituyen, además, un nuevo y grave ataque a la independencia del Poder Judicial, que se suma a los reiterados intentos del Gobierno de Pedro Sánchez de desacreditar a jueces y tribunales cuando sus resoluciones no responden a sus intereses políticos, erosionando la separación de poderes y la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas".

Además, han reclamado al Gobierno de España, a la Generalitat de Cataluña y al Museu Nacional d'Art de Catalunya "el cumplimiento íntegro, inmediato y sin nuevas dilaciones de la sentencia firme que ordena la devolución de las pinturas murales de la Sala Capitular del Real Monasterio de Santa María de Sijena".

También han exigido "el respeto estricto de todos los plazos fijados en el cronograma judicial de ejecución, rechazando cualquier intento de suspensión, ampliación, reinterpretación o incumplimiento encubierto y requiriendo al Gobierno de España para que utilice su representación en el Patronato del MNAC y garantice el regreso de las pinturas a Aragón".

Ha defendido la iniciativa la diputada del PP, Elena Allué, quien ha afirmado que "si algo ha caracterizado las dos legislaturas del Gobierno de Sánchez ha sido el deterioro del respeto institucional al poder judicial por parte de casi todos los miembros del Gobierno".

"Estamos hablando de cuestionar sentencias, no respetar las resoluciones judiciales, poner bajo sospecha todas sus decisiones, desacreditar las resoluciones judiciales cuando no les conviene al Partido Socialista" y "dentro de toda esta amalgama, en ocho años, el gobierno de Sánchez nos ha dado todo tipo de tipología de ministros".

"Están los ministros que pagan prostitutas con fondos públicos, están los que prefieren la bronca política a que los trenes lleguen a su hora, están las ministras que almuerzan con acosadores, los ministros que no respetan las decisiones judiciales y que incluso alguno de ellos los acusa diciendo que hay jueces que prevarican".

"Están también los que forman parte o instigan las cloacas del Partido Socialista que pagan o intentan pagar a algunos para que le den un sustito a la jueza que instruye el caso del hermano del presidente del gobierno".

A su juicio, Urtasun "no respeta absolutamente ninguna sentencia firme dictada por el juez de los bienes de Sijena y se permite el lujo de calificarla de vergüenza" y, además, "llama a la insumisión de las instituciones catalanas para no cumplir ni la resolución ni los plazos estipulados ni las resoluciones estipuladas en los plazos que marca esa sentencia firme".

Los jueces están para aplicar la ley y están para hacerlo, aunque a ustedes no les guste, aunque a ustedes que no les gusta nunca cuando no les conviene", ha espetado Allué a los socialistas, añadiendo que "las sentencias no se negocian, no se reinterpretan, se cumplen, y los bienes de Sijena son aragoneses y tienen que volver a Aragón".

CUMPLIR LAS LEYES Y SENTENCIAS

Desde Vox, Lorena García ha criticado que "el Gobierno de Sánchez ha vuelto a demostrar que no quiere a Aragón, no le importamos absolutamente nada", mientras "la Administración catalana sigue incumpliendo las sentencias". "Las leyes y las sentencias se cumplen, punto, no se tienen que cuestionar".

En el turno de CHA, Mascún Ariste ha dejado claro que su partido no está de acuerdo con el ministro. Ha preguntado qué está haciendo el Gobierno de Aragón para preparar "el día después de la devolución" porque "traer las pinturas no es el punto final, es el principio".

Desde Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte ha recordado que la cámara ya se pronunció sobre este asunto en julio de 2025 y el pasado mes de junio, añadiendo que "no hay ni una medida nueva, ni un euro, ni un técnico". Urtasun "les viene como anillo al dedo".

La respuesta adecuada es obligar a Urtasun a "mover ficha", ha considerado Guitarte, quien ha propuesto que el Ministerio ponga en marcha el Instituto de Patrimonio Cultural de España "al servicio de la ejecución" de la sentencia.

El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, ha solicitado la votación por separado para apoyar la relativa a la devolución de las pinturas de Sijena.

Ha preguntado al Gobierno "dónde está el compromiso presupuestario con Sijena; dónde está el plan director que no existe; dónde está la apuesta por la comarca de los Monegros; y dónde está el trabajo con los panteones reales".

La diputada de IU, Marta Abengochea ha dicho que las declaraciones de Urtasun "no atacan la independencia de poderes del Estado". Ha pedido la votación de los dos puntos por separado.