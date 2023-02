Cortés (PP) pide a Educación que "pague en tiempo y forma" los gastos de calefacción de los centros de secundaria

ZARAGOZA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario del PP Pilar Cortés ha exigido este martes al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno regional que "pague en tiempo y forma" los gastos de calefacción de los centros de secundaria y ayude a los ayuntamientos con estos gastos de los de infantil y primaria.

En un rueda de prensa, Cortés ha expuesto que la situación de los centros de secundaria es "delicada" desde hace tiempo por el incremento de los costes de la energía, de forma que algunos centros "no pueden hacer frente" al aumento del coste, subrayando que todavía no han acabado de recibir los fondos del curso pasado y tampoco los primeros de este año lectivo. La partida para gastos de funcionamiento ha subido un dos por ciento, menos que el recibo de la luz, ha observado.

"En el Departamento de Educación les dicen que bajen la calefacción", se ha quejado Cortés, quien se ha preguntado "qué están haciendo con el dinero de los aragoneses" y ha afirmado que los responsables de Educación "no son capaces de gestionar los recursos y esa ineficacia la acaban pagando los alumnos, los docentes y todo el personal".

Ha mencionado el caso del IES de Andorra (Teruel), que --ha dicho-- tuvo que devolver la factura de la luz "porque no tenía fondos para pagarla", tras lo que ha resaltado que "el libramiento de fondos no ha llegado a los centros", lo que "no está siendo igual" en infantil y primaria porque los ayuntamientos sí están costeando las facturas de energía "con mucho esfuerzo".

Ha recordado que el grupo popular presentó una proposición no de ley, el curso pasado, para instar al Gobierno regional a crear un fondo para aliviar la situación, pero los grupos que sustentan al Gobierno votaron en contra. Además, los populares defendieron varias enmiendas con el mismo objetivo al proyecto de ley de Presupuestos de 2023, también sin éxito. "No es una ocurrencia del PP, es lo que demandan los ayuntamientos y los centros", ha recalcado Cortés.

La parlamentaria ha indicado que el PP ha solicitado a Educación que convierta las infraestructuras en "energéticamente sostenibles y eficientes", ya que en algunos centros "los alumnos y los profesores no se quitan los abrigos" en las aulas y hay centros donde la temperatura no sube de 17 grados en invierno.

Además, ha aludido al caso de dos centros de infantil y primaria de Calatayud (Zaragoza), que necesitan calderas nuevas. "Ni Faci ni Lambán están preocupados por el frío que pueden pasar los alumnos", ha lamentado.

Por otra parte, ha alertado de que los interinos "no cobran sus nóminas desde enero" y que el consejero, Felipe Faci, les ha dicho que cobrarán en marzo: "Si usted cobra todos los meses, los interinos quieren ser igual que usted, ni más ni menos", le ha espetado.