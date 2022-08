Cortés (PP) señala que Faci "genera una incertidumbre nefasta en la comunidad educativa al no publicar los currículos"

ZARAGOZA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz popular de Educación en las Cortes de Aragón, Pilar Cortés, ha apuntado que "la demora en la publicación de los currículos está teniendo nefastas consecuencias en toda la comunidad educativa", un hecho que ha achacado al consejero Felipe Faci, y que "está siendo denunciado por parte de los libreros, ya que este retraso está originando que exista una falta de manuales de texto".

"Es preocupante que un gobierno que quiere implantar el aprendizaje por competencias sea tan incompetente para hacerlo", ha manifestado la diputada a través de una nota de prensa.

Cortés ha continuado diciendo que una de las consecuencias derivadas de "la inexplicable demora" en la publicación de los curriculos es la incertidumbre respecto a los libros de texto porque "familias, editoriales y libreros están pendientes de esa publicación para poder planificar el curso".

"La Consejería de Educación estaba advertida de la enorme y perjudicial incertidumbre a la que iba a someter a la comunidad educativa, porque desde el PP lo denunciamos en junio y a principios y finales de julio", ha reiterado.

Para la portavoz popular, "lo más preocupante es que con la implantación de la Lomloe se repite lo que sucedió durante los cursos escolares afectados por la pandemia de la COVID-19. "Una vez más, el consejero de Educación, Felipe Faci, demuestra una incapacidad absoluta para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos en general y de la comunidad educativa en particular", ha esgrimido.

"Un año más, el curso ha acabado con la planificación del próximo lleno de incertidumbres", ha afirmado Cortes explicando que una de ellas hace referencia a los libros de texto, ya que los equipos directivos no han podido fijar los manuales del próximo curso porque no saben exactamente las asignaturas que van a impartir ni el contenido de las mismas y por eso no han podido decirles a las familias qué libros van a tener que comprar.

Para Cortés, "no se trata de una cuestión menor porque en esta situación de crisis, las familias no saben qué presupuesto tendrán que destinar a esos libros, ni si servirán los del año pasado".

INCERTIDUMBRE

La parlamentaria ha agregado que esta "misma incertidumbre" se traslada a los responsables del banco de libros que no saben si tienen que comprar libros nuevos o si podrán aprovechar los anteriores.

Pilar Cortes ha hecho alusión a "la incapacidad del Gobierno de Aragón para gestionar la implantación de la Lomloe, porque no saben o porque no quieren". En este sentido, ha recordado que "el PP pidió al consejero Faci que solicitara al ministerio una moratoria para la implantación de esta ley".

"Mucho nos tememos que siendo la ministra quién es, y lo

que pueda llegar a ser en Aragón, el consejero no quiera molestarla, pero eso acarrea un grave perjuicio a toda la comunidad educativa", ha aseverado.

"Una ministra que cambia el ministerio por Ferraz, que está más preocupada por el resultado de las encuestas del PSOE que por los resultados de las pruebas de los alumnos; una ministra que su prioridad es replicar al PP y no dar respuesta a las preocupaciones y a las necesidades de la comunidad educativa, poco podemos esperar", ha concluido Cortés.