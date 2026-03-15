La costa Dálmata y los "clásicos" de Estambul y Praga, opciones más demandadas por los aragoneses en Semana Santa

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón (AAVA), José Manuel Clúa. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los aragoneses saldrán de viaje esta Semana Santa y entre los destinos más demandados se encuentran los "clásicos" de Estambul y Praga desde el aeropuerto de Zaragoza, a los que se suma un recorrido por la costa Dálmata, además de los circuitos culturales en autobús, estancias en casas rurales o en hoteles de zonas de playa.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón (AAVA), José Manuel Clúa, ha asegurado que las principales novedades en la Semana Santa 2026 están en los vuelos que salen desde el Aeropuerto de Zaragoza y ha argumentado: "Teniendo vuelos desde aquí para que te vas a ir a Madrid o Barcelona".

Clúa ha detallado, en declaraciones a Europa Press, que los destinos preferidos por los aragoneses son "los clásicos", en referencia a Estambul, "que ya está completo", Praga, "que está casi completo", y la novedad este año, Croacia, que incluye un recorrido por la costa Dálmata, con salida desde Dubrovnik, y es "bastante atractiva", con diferentes versiones. En este caso, también está "casi al cien por cien", ha apuntado.

Asimismo, José Manuel Clúa ha destacado el viaje a la Bretaña francesa: "Es muy interesante". La estancia es en la ciudad de Rennes e incluye excursiones a Saint-Malo, Mont-Saint-Michel y Dinan.

ENCARECIMIENTO DE PRECIOS

En cuanto a los precios, José Manuel Clúa ha indicado que "evolucionan en el sentido de que cada año todo vale más": "Suben los costes, sube todo, y esto hace que los precios se encarezcan. Además hay que tener en cuenta las tarifas dinámicas, esto es que el precio que hoy está en 1.200 euros mañana sea de 1.320". Las diferencias, ha resuelto, son "sustanciosas".

En cuanto al perfil del aragonés que viajará en Semana Santa, "principalmente son parejas y amigos, pero se dan los casos que, según los destinos, también van familias, matrimonios con hijos o los abuelos pagan el viaje y se llevan a toda la familia", ha comentado Clúa.

A pesar de que la festividad de San Jorge, el 23 de abril, está próxima a la Semana Santa, a penas 20 días después, y muchos aragoneses aprovecharán para viajar a Londres, entre otros lugares, el presidente de la AAVA ha descartado que este hecho haya influido en las reservas de Semana Santa.

"No afecta de una manera u otra. Hay gente que ha elegido viajar en los dos, no afecta para nada", ha aclarado José Manuel Clúa.

VIAJES EN AUTOBÚS

Por otro lado, ha llamado la atención sobre los circuitos en autobús, con opciones por zonas costeras de Galicia, Asturias, Cantabria o Andalucía, pero también por el sur de Francia, subir hasta la Bretaña y París con Disneyland.

En este sentido, ha recalcado que los precios de esta alternativa son "muy asequibles" con respecto al avión y también están "muy demandados".