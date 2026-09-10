La creación de empresas sube un 21,5% en julio en Aragón

Archivo - Plataforma Logística Industrial de Zuera. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Aragón ha subido un 21,5% en julio en tasa interanual con un total 198 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas han sido 46, un 15% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de julio, la creación de empresas en Aragón encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 198 empresas creadas el pasado mes de julio se han suscrito algo más de 6,05 millones de euros, lo que supone un 81,8% más que en el mismo mes de hace un año.

De las 46 empresas que han echado el cierre el pasado mes de julio en Aragón, 36 lo han hecho voluntariamente; 6 por fusión con otras sociedades y las otras 4 restantes por otras causas.

Aragón (+21,47%) Murcia (+15,81%) y Comunitat Valenciana (+14,91%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, La Rioja y Extremadura con retrocesos de un 24,36%, 23,64% y un 13,39%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+66,67%), Murcia (+33,33%) y Cataluña (+30,71%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que La Rioja, Navarra y Canarias las que menos, con retrocesos de un 46,15%, 25% y un 19,32%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que han ampliado capital ha subido un 15,6% en Aragón en julio, hasta las 52 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones ha alcanzado los 12,15 millones de euros, cifra un 85,6% inferior a la de julio del año anterior.

DATOS NACIONALES ---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de sociedades mercantiles

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantil...