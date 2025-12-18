Crece el liderazgo femenino en el sector agrario de Aragón: un 23% de las explotaciones tienen a una mujer como titular

Archivo - Mujer en una explotación ganadera. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha presentado los resultados del informe "Ser mujer rural en Aragón 2010-2024", que confirma el avance constante de las mujeres en el medio rural aragonés. Los datos más recientes reflejan un crecimiento sostenido y, en algunos ámbitos, récord en la incorporación, liderazgo y protagonismo de las mujeres en el sector agrario, ganadero y también en el desarrollo rural.

Según este informe, el 23% de las explotaciones agrícolas de Aragón ya tienen a una mujer como titular y jefa de explotación, lo que supone un incremento de casi el 20% respecto a la encuesta anterior, donde solo el 62% de las mujeres titulares eran también jefas. En la actualidad, el 83% de las titulares son también responsables directas de la gestión de sus explotaciones.

En el sector ganadero, el porcentaje de mujeres titulares de explotaciones ha alcanzado el 12,47%, con especial protagonismo en Teruel (16,46%) y en el sector cunícola (18%).

Por otro lado, el porcentaje de mujeres solicitantes de ayudas para la incorporación de jóvenes a la agricultura ha pasado del 17,42% en 2001 al 26,11% en 2024, con una media del 26,37% en el periodo. Destaca especialmente la franja de 36 a 40 años, donde las mujeres superan a los hombres en solicitudes.

En las líneas de modernización de explotaciones, el porcentaje de mujeres beneficiarias ha crecido del 7,60% al 19,97% en los últimos 21 años.

La población activa femenina ha aumentado en 24.025 mujeres desde 2010, mientras que la masculina ha descendido en 10.750. Además, el número de mujeres ocupadas ha crecido un 16% en el mismo periodo, frente a la estabilidad de los hombres.

La brecha salarial en el sector agrario se ha reducido notablemente: en 2024, la diferencia es del 3,77% para contratos indefinidos (frente al 12,09% en 2022) y del 7,27% para temporales. En algunas actividades, las mujeres incluso superan el salario medio de los hombres.

LIDERAZGO FEMENINO EN DESARROLLO RURAL Y EMPRENDIMIENTO

Casi el 40% de los proyectos apoyados por el programa LEADER en el periodo 2014-2020 han sido liderados por mujeres, con especial protagonismo de las emprendedoras mayores de 55 años, que representan más del 80% de los proyectos en esa franja de edad.

El número de explotaciones acogidas al régimen de titularidad compartida sigue creciendo, con 32 explotaciones registradas, la mayoría en la provincia de Huesca.

En la titularidad de casas rurales, las mujeres representan ya el 46,16%, superando a los hombres en la provincia de Teruel (54,02%); mientrad que en producción ecológica, el porcentaje de mujeres operadoras ha alcanzado el 18,58%, con máximos en la comarca de Jiloca (41%).

UN FUTURO RURAL MÁS IGUALITARIO

Estos datos confirman el compromiso del Gobierno de Aragón con la igualdad real y efectiva en el medio rural, impulsando políticas activas y medidas de apoyo que han permitido que cada vez más mujeres sean protagonistas del desarrollo económico, social y cultural de nuestros pueblos.

La jefa de sección de Planificación e Igualdad del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Miriam Ferrer, ha afirmado que "vamos por buen camino pero hay que seguir trabajando en todas las áreas para consolidar y mejorar estos resultados".

Además, ha añadido que "el avance de las mujeres en el medio rural aragonés ya no es una tendencia puntual, es una realidad estructural que se refleja en más más responsabilidad y más capacidad de decisión dentro de las explotaciones y de los proyectos de desarrollo rural".

Miriam Ferrer ha concluido diciendo que "cuando las mujeres acceden en igualdad a las ayudas, a la titularidad y a los procesos de modernización, el territorio gana en estabilidad, innovación y futuro. La igualdad no es solo una cuestión social, es una palanca clave para el desarrollo rural sostenible".