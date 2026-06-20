La crecida del río Mesa deja aisladas a 150 personas en el Balneario de la Virgen de Jaraba

Archivo - Balneario de La Virgen, en Jaraba (Zaragoza) - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una crecida de carácter ordinario del río Mesa ha dejado aisladas a 150 personas que se encuentran alojadas en el Balneario de la Virgen de Jaraba (Zaragoza), según ha informado el Gobierno de Aragón.

Todos ellos se encuentran en buen estado y no requieren ser evacuadas. Se ha informado a Bomberos de la Diputación de Zaragoza, Guardia Civil, personal de carreteras y voluntariado de Protección Civil para el seguimiento y apoyo en la zona.

Fuentes del Ejecutivo señalan que la previsión apunta a una situación temporal próxima a solucionarse en cuanto pase la punta de la crecida y vaya descendiendo el nivel del agua.