Cruz Roja se encargará de las instalaciones del albergue municipal de transeúntes de Calatayud

El albergue constituye un recurso esencial dentro de la red de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Calatayud. - AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

CALATAYUD (ZARAGOZA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Calatayud comienza una nueva etapa en la gestión del Albergue Municipal de Transeúntes, de la que se encarga Cruz Roja desde este mes de agosto. El objetivo es seguir garantizando una atención de calidad a las personas en situación de vulnerabilidad, adaptando el servicio a las necesidades actuales y reforzando la intervención social que se presta desde este recurso.

La gestión del albergue pasa a desarrollarse mediante la fórmula de acción concertada, siendo Cruz Roja la entidad encargada de la prestación del servicio. Este cambio se produce una vez que se ha jubilado la persona que hasta el último día de julio se ha hecho cargo del equipamiento municipal.

Este modelo permite fortalecer la colaboración entre la administración local y una entidad con una amplia experiencia en la atención a personas en situación de exclusión social, garantizando al mismo tiempo la continuidad del servicio y una mayor especialización en la intervención.

El albergue constituye un recurso esencial dentro de la red de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Calatayud. Además de ofrecer alojamiento temporal, proporciona un espacio seguro desde el que iniciar procesos de acompañamiento social, facilitando el acceso de las personas usuarias a otros recursos y favoreciendo su inclusión social.

La nueva modalidad de gestión posibilita mantener la atención diaria durante todo el año, incorporando una metodología de intervención basada en el acompañamiento individualizado, la coordinación con los distintos servicios sociales y sanitarios y el trabajo en red con el resto de entidades del territorio.

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha destacado que "esta nueva fórmula de gestión supone un paso adelante para seguir ofreciendo un servicio público de calidad, apoyándonos en la experiencia y capacidad de una entidad como Cruz Roja, sin perder de vista que el objetivo principal es atender con dignidad a las personas que más lo necesitan".

Por su parte, desde el Departamento de Servicios Sociales se ha subrayado que "este cambio responde a la voluntad de adaptar los recursos municipales a modelos de gestión que permitan una atención más especializada, flexible y centrada en las personas, manteniendo en todo momento el carácter público del servicio y la supervisión municipal.

Con esta nueva etapa, el Consistorio reafirma su compromiso con unas políticas sociales orientadas a la protección de las personas más vulnerables y a la mejora continua de los recursos públicos, apostando por fórmulas de colaboración que permitan ofrecer una atención cada vez más eficaz, profesional y humana.