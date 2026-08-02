Cruz Roja Juventud refuerza en verano su acompañamiento hospitalario a niños y adolescentes en Zaragoza

Voluntarios de Cruz Roja con niños hospitalizados.
Voluntarios de Cruz Roja con niños hospitalizados. - CRUZ ROJA ZARAGOZA
Europa Press Aragón
Publicado: domingo, 2 agosto 2026 12:28
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ZARAGOZA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Juventud en Zaragoza mantiene y refuerza su labor de acompañamiento hospitalario durante la época estival para el bienestar de la infancia y adolescencia hospitalizada.

Durante todo el año y, en especial el verano, un equipo formado por 40 personas voluntarias y personal técnico acompaña a niños, niñas y adolescentes ingresados en los dos centros hospitalarios de referencia de Aragón: el Hospital Infantil del Hospital Universitario Miguel Servet y el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

Su intervención se desarrolla principalmente en horario de tarde y también durante los fines de semana, garantizando una presencia continuada a lo largo del año.

En el Hospital Clínico, el equipo desarrolla actividades cinco días a la semana --entre semana y los domingos--, mientras que en el Hospital Infantil Miguel Servet está presente cuatro días semanales, incluyendo jornadas entre semana y los fines de semana.

A través de juegos, talleres creativos, manualidades y actividades de ocio adaptadas a las distintas edades, Cruz Roja Juventud contribuye a que la estancia hospitalaria resulte más llevadera. Una labor que, además de entretener, favorece el bienestar emocional de los menores y les ayuda a afrontar con mayor serenidad los procesos de ingreso y recuperación.

"Pese al descenso de hospitalizaciones durante el verano, creemos que debemos ofrecer una presencia continuada e ininterrumpida durante todo el año para hacer más llevadera la estancia hospitalaria de niños, niñas y adolescentes", ha señalado la directora de Cruz Roja Juventud en Zaragoza, Paola Latorre.

Cruz Roja atiende tanto a menores con ingresos de corta duración como a quienes se enfrentan a procesos más largos y complejos. En este sentido, destaca especialmente el trabajo que desarrolla en la planta de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Clínico, donde se detecta un aumento significativo de adolescentes ingresados durante este periodo.

Para ellos se han diseñado propuestas específicas que fomentan la participación, la socialización y la expresión creativa. Entre las actividades programadas para este verano figuran juegos de mesa, competiciones de ping-pong, talleres de arcilla, scrapbooking, creación de marcapáginas, acuarela y otras propuestas adaptadas a las preferencias e intereses de cada grupo de edad.

Además, de cara a la temporada estival Cruz Roja Juventud ha renovado el material disponible en ambos hospitales, incorporando nuevos juegos, juguetes y recursos para manualidades con el objetivo de seguir ofreciendo espacios atractivos de ocio y entretenimiento.

"Desde Cruz Roja recordamos que el acompañamiento hospitalario no solo beneficia a los menores ingresados, sino que también constituye un importante apoyo para sus familias. La presencia de voluntariado y personal especializado aporta normalidad y momentos de desconexión en un contexto marcado por la preocupación y la incertidumbre", ha apuntado Latorre.

"El juego, la escucha y el acompañamiento son, en muchos casos, una auténtica medicina complementaria, una pequeña píldora emocional que contribuye al proceso de recuperación", ha concluido la directora de Cruz Roja Juventud en Zaragoza.

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