Cruz Roja moviliza recursos para facilitar el voto de las personas con movilidad reducida

Participarán cerca de 200 voluntarios y 36 vehículos, entre coches, vehículos de transporte adaptado y ambulancias. - CRUZ ROJA

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja pondrá en marcha el próximo 8 de febrero el servicio de transporte adaptado para facilitar el voto de las personas con movilidad reducida. En Aragón participarán cerca de 200 voluntarios y 36 vehículos, entre coches, vehículos de transporte adaptado y ambulancias.

Una vez solicitado el servicio, Cruz Roja acudirá a realizar el acompañamiento con el recurso más adecuado para efectuar el traslado de la persona al Colegio Electoral donde le corresponda votar. La mayoría de las solicitudes que se reciben en Cruz Roja, en su experiencia en otros comicios, son de residencias, de pacientes hospitalizados (que disponen de autorización médica para salir) y de particulares.

La Asamblea Provincial de Huesca movilizará recursos para responder a las necesidades en las siguientes comarcas: Hoya de Huesca, Somontano, Cinca Medio, La Litera, Sobrarbe, Ribagorza y Bajo Baix-Cinca. Las personas interesadas pueden inscribirse a este proceso contactando a través de este número 974 222222 o solicitar el servicio en su asamblea más próxima, antes del día 6 de febrero.

En Teruel, además de la capital, la Asamblea Provincial ha organizado servicios en Andorra, Jiloca, Alcañíz, Matarraña, Bajo Martín y Cuencas Mineras. Las solicitudes de acompañamiento se podrán cursar, también, hasta el viernes 6 de febrero, a las 14.00 horas, llamando al 978 602609.

En Zaragoza, la capital aragonesa concentrará el mayor número de recursos humanos y materiales, debido al volumen de población, pero también se extenderá este servicio a seis Asambleas Locales y Comarcales de Cruz Roja con pedanías y núcleos de población importantes: Alagón, Calatayud, Ejea, Tarazona y Zuera.

Las personas que precisen de este tipo de acompañamiento en Zaragoza podrán llamar, a partir de las 8.00 horas de la mañana del domingo y hasta las 19.00 horas (el mismo día de la jornada electoral), al número de teléfono: 976 224880. El Centro de Operaciones se encargará de coordinar los servicios.