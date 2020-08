Cs pide más rastreadores y no escatimar medios para luchar contra el "adversario común" que es la COVID-19

ZARAGOZA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha solicitado este lunes más rastreadores y no escatimar en medios para luchar "contra el adversario común" que es la COVID-19.

Así lo ha afirmado el diputado de la formación naranja tras participar en la reunión convocada por las consejeras de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, y de Sanidad, Sira Repollés, con los portavoces de los grupos parlamentarios en la sede del departamento de Sanidad.

En rueda de prensa tras este encuentro, Pérez Calvo ha agradecido al Gobierno aragonés este nuevo "ejercicio de transparencia" en esta segunda oleada de la pandemia en la que "estamos abriendo informativos a nivel nacional, la curva de contagios no ha alcanzado el pico, pero nadie podrá decir que los aragoneses no estamos siendo absolutamente honestos y transparentes" al dar a conocer las cifras, aunque este gesto de honestidad "a efectos de imagen nos puede repercutir negativamente, pero la verdad es la verdad y no se debe ocultar en ningún caso".

El portavoz del partido liberal ha indicado que habrá más contagios y lo importante es "no ocultarlo y hacerle frente con todas las herramientas posibles" que, en su opinión, deben pasar por disponer de más rastreadores y no escatimar en medios. "Hay que contratar a personal especializado, sin descuidar la práctica de PCR, en la que se trabaja a un volumen intenso", para frenar esta oleada.

En este sentido, ha calificado de "broma de mal gusto" que el Gobierno de España anuncie este lunes una nueva Secretaría de Estado específica de Sanidad para combatir la pandemia. "A buenas horas", ha dicho, recalcando que en este momento lo importante es destinar todos los recursos posibles a las autonomías, que son quienes pueden frenar la oleada".

Por último, Pérez Calvo ha dicho que Cs sigue con la mano tendida, "no es momento de buscar rédito político, no se trata de desgastar al Gobierno", porque si hay que hacer alguna crítica se hará en su momento, pero el Ejecutivo autonómico no es el adversario, ahora "el adversario común es la COVID-19 y esperamos que no lo sea por mucho más tiempo".