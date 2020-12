Cs propone mantener el confinamiento autonómico en Navidad y que las regiones acuerden un modelo único

ZARAGOZA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha propuesto este jueves que el presidente del Gobierno regional, Javier Lambán, mantenga el confinamiento perimetral de la Comunidad Autónoma durante el periodo navideño, excepto en los casos contemplados en el Decreto del estado de alarma, para evitar la propagación de la COVID-19 y que propicie la elaboración de un "modelo único" para este periodo por parte de los presidentes autonómicos, a falta de unas directrices nacionales.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha indicado que ha realizado estas propuestas a Lambán esta mañana al constatar la falta de "valentía" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha arrojado "incertidumbre" a una semana de la celebración de la Nochebuena.

"Si tuviéramos un Gobierno de España valiente estas cosas no ocurrirían", ha dicho Pérez Calvo, quien ha echado de menos "un plan nacional, de Estado, claro, inequívoco y preciso, sin ambigüedades de ningún tipo" para evitar "entrar en un bucle sobre si debemos considerar a la tía Enriqueta como allegada, si los niños son personas y si se es más contagioso a la hora de sentar a la mesa a seis, ocho o diez personas".

"La pregunta es si se debe, o no, celebrar la Navidad como hemos hecho tradicionalmente mientras crecen los contagios y Alemania se blinda tomando decisiones contundentes", ha planteado Daniel Pérez Calvo, quien ha criticado la "irresponsabilidad" de Sánchez, por "dejar la pelota en el tejado de las comunidades para que cada uno tome sus propias decisiones a la hora de flexibilizar".

Se ha preguntado "cómo controlas lo de los allegados o familiares, cómo se verifica en tiempo real", subrayando que "al final depende de la responsabilidad individual de cada uno".

"Está en nuestras manos evitar que la cuesta de enero más que cuesta económica se convierta en una cuesta sanitaria", ha continuado Pérez Calvo, para quien "por primera vez, tenemos una oportunidad clara de ir por delante del virus". Ha advertido de que en enero "no tendremos excusa".

Ha rechazado la posibilidad de celebrar "17 Navidades diferentes para encarar un mismo problema". Para el líder de Cs Aragón, "la incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor es el poder del incompetente".

"Ser valiente es tomar decisiones cuando haya que tomarlas, por difíciles o impopulares que sean, atendiendo exclusivamente a los criterios sanitarios", ha continuado Pérez Calvo, quien ha hecho notar que "cada vez que llega un puente festivo, al cabo de los días hay un repunte en los contagios". Ha exigido no confundir ser valiente con ser "osado o irresponsable".

LAMBÁN, "VALIENTE"

Daniel Pérez Calvo ha manifestado que Javier Lambán "ha sido valiente hasta la fecha y no se ha dejado llevar por la presiones, legítimas, desde la economía o las críticas gratuitas de quienes torean muy bien desde la barrera".

Así, ha confiado en que Lambán "seguirá haciendo gala de esa valentía", insistiendo en que "no se trata de ser blando o duro, sino de responsabilidad" porque "los datos no engañan". Lambán cuenta con "el respaldo leal e incondicional" de Cs para que tome "todas las medidas necesarias, por duras que resulten".

Ha subrayado que "el problema no está en la hostelería, está en los encuentros sociales de amigos, familiares o allegados en los domicilios particulares", donde "es imposible establecer ningún tipo de control" y ha expresado que "lo que viene ahora es un acueducto, dos semanas de enorme trasiego, con vacaciones escolares incluidas", insistiendo en que "si sumamos la entrada y salida indiscriminada de nuestra comunidad, es posible que en enero otra vez nos tengamos que dar golpes en el pecho", más cuando "el salvoconducto genérico supone barra libre".

AUNAR CRITERIOS

Pérez Calvo ha observado que "frente a la inhibición de Sánchez, a Angela Merkel no le ha temblado el pulso a la hora de tomar medidas claras" y no ha dejado las decisiones "en manos de cada uno de los länder", tras lo que ha indicado que "son bastantes los profesionales de la sanidad que se están llevando las manos a la cabeza pensando que esto se puede convertir en una barra libre estas Navidades".

Con la propuesta de que los presidentes de las Comunidades Autónomas dialoguen para "aunar criterios", Pérez Calvo ha considerado que "se podría dar una lección a Pedro Sánchez para que aprenda que no es lo mismo estar en el Gobierno que gobernar" porque "gobernar significa decidir".

"Si Pedro Sánchez no quiere hacer los deberes, pueden ser los presidentes de las Comunidades quienes hablen entre ellos, se pongan de acuerdo y planteen un único modelo para todo el país", lo que además "estaría demostrando a Sánchez que gobernar implica ejercer funciones de gobierno".

También ha dicho que la Navidad significa "Amor con mayúsculas" y que "no existe un verdadero amor que no implique renuncia y sacrificio", añadiendo que "el mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas de la pandemia y a las familias es hacer un último esfuerzo, en la antesala del plan de vacunación, con el objetivo de multiplicar por diez o cien todos y cada uno de los abrazos que no podamos dar este año" porque "lo más importante es que los abrazos se los podamos dar a las mismas personas cuando llegue la Navidad del año que viene".