Cs también prefiere construir el nuevo campo de fútbol en La Romareda y apela al consenso institucional

ZARAGOZA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Zaragoza también es partidario de construir el nuevo campo de fútbol en el actual emplazamiento de La Romareda, ubicación que es la preferida de los grupos municipales del PP, VOX y ZeC y Chunta Aragonesista, aunque no tiene representación municipal; mientras que el PSOE no se ha pronunciado y Podemos ya dijo ser partidario del Actur.

Esta preferencia de Cs la ha dado a conocer el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, durante la visita a La Romareda para dar a conocer las obras de mejora del estadio por importe de 400.000 euros ante el partido que jugarán las selecciones absoluta de España y Suiza de la Liga de las Naciones el próximo 24 de septiembre.

En declaraciones a los medios de comunicación, Víctor Serrano ha subrayado que la decisión sobre la ubicación del nuevo campo de fútbol es "muy importante" y dado que, al parecer, el emplazamiento actual es el favorito ha dicho: "Si todos los grupos señalamos que la prioridad es construirlo en La Romareda plantear otro escenario tendría poco sentido".

Ha observado que "hay una mayoría que valora que se construya en La Romareda y Cs será sensible a esa cuestión y la primera opción será que se construya aquí".

No obstante, ha emplazado a la reunión del próximo martes, 26 de abril, en la que los grupos municipales tienen que dar a conocer sus tres ubicaciones favoritas entre un listado de siete opciones posibles que han elaborado los servicios técnicos municipales.

"Lo más importante es que todos los grupos estemos cómodos y se aúne un consenso en la plaza del Pilar". Serrano ha preferido esperar al próximo martes para "con todas las cartas encima de la mesa, ver si hay otras prioridades o nos concentramos en construir el nuevo campo en La Romareda".

La estimado que las formas son importantes y se debería haber respetado el calendario, pero ha dicho entender la "presión" que hay con el campo de fútbol que "suele excitar a que la gente opine y no me parece mal". Al respecto ha dejado claro que él ha sido el último en hablar y, ahora, esperar al martes "era absurdo".

SUELOS PÚBLICOS

También ha trasladado la reflexión de que el nuevo campo se construya sobre suelos públicos al argumentar que es mejor no ir a recalificar suelos de propietarios porque "normalmente es un lío jurídico y político" como el intento de hacerlo en San José y que "la justicia tumbó el plan parcial".

Tajante ha aseverado que construirlo en suelo público va a dar "seguridad jurídica y determinar el grado de colaboración entre administraciones". Lo más importante, ha abundado, es que haya consenso y que todas las administraciones estén cómodas en este proyecto de futuro inmediato".

Al respecto ha añadido que el Gobierno de Aragón sabe que es una necesidad y todos los programas electorales y también el del PSOE incluyen un nuevo campo de fútbol por lo que ha considerado que la implicación del Gobierno de Aragón "vendrá de una u otra manera", pero primero hay que decidir el emplazamiento entre los grupos municipales. "Estoy convencido de que las administraciones estaremos a la altura para llegar a un acuerdo como pide la ciudadanía".

A colación ha apostillado: "Quiero creer firmemente que el Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza se sienten especialmente ilusionados por un proyecto que quiere la ciudad".

IMPACTO EN LA IMAGEN LA CIUDAD

Su impresión es que es necesidad "es tangible y palpable" no solo por el estado del estadio, sino porque hay unos Juego Olímpicos y un Mundial de Fútbol por delante.

"Lo que no podemos hacer es dejar a Zaragoza fuera del mapa de la organización de un Mundial que no lo entenderían los ciudadanos que tendría que ver los partidos por la tele". Los zaragozanos no podemos ser menos que los demás y ahora que la cosas van en serio seguro que nadie se querrá quedar fuera de lo que es una ilusión y una necesidad de ciudad". Asimismo, ha alertado de que el impacto en términos de imagen el quedarse fuera sería terrible para la ciudad".

Ha recordado que antes de fin de año la Federación Española de Fútbol debe saber qué ciudades quieren ser candidatas para el Mundial y antes de fin de año hay que tener un proyecto que recoja los pasos a seguir para tener el nuevo campo.

"Los primeros que piden que estemos en el Mundial es la Federación Española de Fútbol y su presidente dice en público y privado que sería imperdonable que Zaragoza no estuviera en el Mundial. Estoy convencido de que todos vamos remar para tener un nuevo campo de fútbol".