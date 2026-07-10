El CTAZ pone en servicio un nuevo tramo de 2,2 kilómetros del carril bici entre Zaragoza y Cuarte de Huerva

Los directores generales de Transportes y Administración Local, David Sánchez Fraile y Marina Sevilla, junto a la alcaldesa de Cuarte, Elena Lacalle, y miembros del CTAZ y la corporación municipal han inaugurado el nuevo tramo de carril bici. - S.E.

CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

El Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) ha puesto este viernes en servicio un nuevo tramo de 2,2 kilómetros del carril bici metropolitano entre Zaragoza y Cuarte de Huerva, una infraestructura que mejora la conectividad ciclista entre el municipio y sus principales áreas industriales y que enlaza con el carril bici de Fuente de la Junquera, facilitando el acceso a la red CicloRez.

La inauguración ha contado con la presencia de la alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle, y del director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez Fraile, quien ha supervisado la puesta en marcha de esta actuación financiada con fondos europeos NextGenerationEU y gestionada por el CTAZ.

El nuevo tramo da continuidad al primer sector del itinerario, inaugurado en octubre de 2024, que conectó el término municipal de Zaragoza con la pasarela peatonal sobre la N-330. La nueva actuación enlaza el ámbito industrial a través del Camino de Alcoz con la avenida del Rosario, distribuyendo la movilidad ciclista hacia Valdeconsejo y el colegio Pilar Bayona y conectando, además, con el inicio del carril bici de Fuente de la Junquera, desde donde se accede a la zona residencial y a la red CicloRez.

La infraestructura cuenta con una anchura media de 2,5 metros, está completamente segregada del tráfico rodado y ha incorporado mejoras en la iluminación, además de balizas luminosas en los tramos sin alumbrado público. La inversión destinada a este segundo tramo supera el millón de euros, mientras que el conjunto del carril bici metropolitano Zaragoza-Cuarte, de más de cinco kilómetros de longitud, alcanza una inversión de 1,76 millones de euros.

Durante la visita, el director general de Transportes, David Sánchez Fraile, ha destacado que "el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza ha demostrado una gran capacidad para gestionar con eficacia los fondos europeos NextGenerationEU, convirtiéndolos en infraestructuras útiles que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y transforman la movilidad metropolitana".

Asimismo, ha subrayado que "cada nuevo kilómetro de carril bici que ponemos en servicio es un paso más hacia un modelo de transporte más sostenible, seguro y saludable. El compromiso del Gobierno de Aragón y del CTAZ es seguir impulsando proyectos que favorezcan una movilidad más limpia y conectada entre Zaragoza y su área metropolitana".

Por su parte, la alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle, ha destacado que "esta actuación refleja el modelo de municipio por el que estamos trabajando: un Cuarte mejor conectado, más accesible y con una movilidad cada vez más sostenible. Nuestro Plan de Movilidad Urbana Sostenible marca el camino y hoy damos un paso más para convertir esos objetivos en realidades que mejoran el día a día de nuestros vecinos".

La alcaldesa también ha querido agradecer al Gobierno de Aragón la financiación del proyecto a través de los fondos europeos NextGenerationEU y la labor del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza.

"Cuando las administraciones trabajamos de forma coordinada y compartimos un mismo objetivo, conseguimos que las inversiones lleguen donde realmente importan: a mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es el mejor ejemplo de colaboración institucional y el camino que queremos seguir recorriendo", ha afirmado la primera edil.

TREINTA KILÓMETROS DE CARRIL EN EL ÁREA METROPOLITANA Y RED BIZIA

30 KILÓMETROS DE CARRIL EN EL ÁREA METROPOLITANA Y RED BIZIA

Este nuevo tramo forma parte de la red de ciclovías metropolitanas impulsada por el CTAZ en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. Junto con los itinerarios entre Zaragoza y La Puebla de Alfindén, La Puebla de Alfindén y Pastriz, Plaza-Garrapinillos-Utebo y Zaragoza-Utebo, el Consorcio ha puesto ya en servicio más de 30 kilómetros de carriles bici en el área metropolitana de Zaragoza.

Durante la jornada también se han presentado los dos aparcamientos seguros para bicicletas de la red BIZIA ubicados en Cuarte de Huerva, en funcionamiento desde el pasado mes de mayo. Estas instalaciones facilitan el acceso al Instituto de Educación Secundaria Martina Bescós y al complejo deportivo municipal, reforzando la intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público.

La red BIZIA continúa ampliándose en el entorno metropolitano y suma ya nuevos aparcamientos en Utebo, Plaza, La Joyosa, La Cartuja, el Centro Deportivo del Gobierno de Aragón y Valdespartera, con una inversión cercana a los 432.000 euros financiada igualmente con fondos europeos NextGenerationEU.