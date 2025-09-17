El cuartel de la Policía Local del Casco Histórico de Zaragoza reforzará la seguridad en horario de tarde y noche

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado este miércoles el nuevo cuartel de la Policía Local en el distrito del Casco Histórico que responde a una histórica demanda vecinal, forma parte del compromiso del Gobierno municipal con la seguridad y la mejora de la convivencia en la ciudad, además de formar parte del acuerdo con Vox para aprobar el presupuesto de este ejercicio.

El cuartel abrirá sus puertas todos los días de 18.00 a 06.00 horas, con presencia de agentes del Sector Centro en turno de tarde y de la Unidad Nocturna de la Policía Local durante la noche. Además de atender urgencias, los agentes realizarán patrullas preventivas y reconocimientos aleatorios por la zona.

La alcaldesa ha recorrido las instalaciones; junto al consejero municipal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén; el superintendente de la Policía Local, Antonio Blas Soriano; el presidente de la Junta de Distrito Casco Histórico y concejal de VOX, Armando Martínez, y representantes del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ).

Previamente a la inauguración, Natalia Chueca ha enseñado estas instalaciones policiales a las asociaciones y principales colectivos vecinales, además de reunirse con todos ellos. La alcaldesa ha resaltado que este cuartel "es un símbolo de escucha a los vecinos y de apuesta por la seguridad".

ASESORAMIENTO

En este sentido, ha destacado las medidas impulsadas este año como son los más de 6 millones de euros de inversión, la incorporación de 104 nuevos agentes en los próximos meses --la mayor desde el 2019--, la renovación de medios materiales y la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia.

El cuartel de Pignatelli también albergará la asesoría antiokupación del Ayuntamiento, que desde 2021 ha atendido ya a 400 zaragozanos mediante un convenio con el Colegio de Abogados de Zaragoza, y que permite a los vecinos recibir asesoramiento por policías y letrados en esta nueva ubicación.

Así, los agentes recibirán formación para que los vecinos puedan sentirse "bien asesorados y acompañados" en todo ese proceso "traumático" que "lamentablemente las leyes del Gobierno de España no nos ayudan a solucionar de otra forma y que mientras no haya un cambio legislativo a nivel nacional que impida la ocupación, los ayuntamientos tenemos que ir tomando soluciones preventivas que puedan paliar la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez", ha criticado.

En su intervención, Chueca ha subrayado que todos estos esfuerzos tienen el objetivo de que Zaragoza "siga siendo una ciudad segura", para lo que se necesita una "tarea permanente".

"Debemos seguir cuidándola, porque es el pilar que garantiza nuestros derechos y nuestras libertades", ha afirmado Natalia Chueca, al tiempo que ha añadido que "el bien más preciado de un ciudadano es la libertad, pero esa libertad no se puede disfrutar sin seguridad".

OTRA COMISARÍA EN PARQUE BRUIL

Chueca ha contado que este modelo de comisaría de distrito que permite estar más cerca de la calle de donde los vecinos piden un refuerzo de seguridad y de acompañamiento, también se va a llevar al entorno del Parque Bruil, en 2026, con el "único objetivo, que Zaragoza sea una ciudad más segura".

Para lograrlo hay que acometer una tarea "permanente", ha indicado la alcaldesa al describir que la es "viva, evoluciona y las necesidades no son las mismas" que hace uno años lo que requiere "ir dando respuesta con flexibilidad y agilidad" a esas nuevas necesidades emergentes.

"Solamente tendremos una ciudad libre si somos capaces de que te sea una ciudad segura" ha sentenciado Chueca para instar a "quien tiene las competencias reales en seguridad ciudadana a que hagan el mismo esfuerzo que hace el ayuntamiento con medios humanos y con medios materiales para adaptarse a las necesidades reales de los vecinos de Zaragoza".

LEALTAD DE VOX

La alcaldesa ha agradecido la "lealtad" del grupo municipal de Vox con el Gobierno de Zaragoza y también por su "compromiso con la seguridad".

Este cuartel, ha enfatizado la alcaldesa, no sólo es un edificio, es un "símbolo de la escucha a los vecinos" y de su apuesta como alcaldesa por la seguridad en la ciudad. "Creo firmemente que cuando Zaragoza refuerza su seguridad, Zaragoza mejora y vamos a seguir trabajando para que sea posible".

También ha intervenido el concejal de Vox, Armando Martínez, quien ha incidido en que esta comisaría de Policía Local obedece a una "reivindicación vecinal y a los acuerdos con el Gobierno de Zaragoza".

"La seguridad siempre es una prioridad" ha recalcado Armando Martínez al argumentar que con unos barrios "seguros y unas calles tranquilas, será cuando verdaderamente se vea que este barrio crece, se revitaliza". Será entonces cuando "se pueda ver la paz que tanto vienen demandando los vecinos desde hace muchísimos años".

"Creemos que allá donde el Gobierno de España no hace los deberes, donde no quiere cumplir, pues ahí está el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de todos los zaragozanos, cumpliendo o intentando paliar esos déficit que desde el Gobierno de España están creando", ha manifestado el presidente del distrito del Casco Histórico.

A su parecer, en España hay un "problema grave de seguridad", no solo en Zaragoza, ya que hay zonas que están siendo vandalizadas, "se favorece en muchas ocasiones el que estos barrios tradicionales estén cada vez más degradados, y por eso este tipo de iniciativas desde los municipios son muy importantes".

Tras señalar que Vox siempre está al lado de los vecinos y la seguridad, a confiado en que con estas nuevas instalaciones los ciudadanos "sientan próxima a su Policía Local"

PLAN TRANSVERSAL

Antes de concluir, Chueca ha avanzado que para este distrito quiere un plan transversal que permita su revitalización tras las inversiones en la compra de solares, la revisión de edificios y que la construcción de viviendas públicas siga avanzando y llegue a nuevas calles.

Este plan incluye que el Centro de Las Armas, que el concesionario abandonó en los últimos meses, sea un centro de educación y cultural que permita a todos los vecinos tener acceso a servicios de asesoramiento en el plano social, de vivienda y también servicios de ocio en el ámbito educativo y cultural dirigido especialmente a los más jóvenes.

Antes de concluir ha recalcado que esta comisaría y todo el plan no sería posible sin el esfuerzo colectivo y ha expresado su agradecimiento a todas las personas que han participado y han hecho posible que este distrito pueda tener una nueva comisaría, entre ellos, los Bomberos que han cedido parte de su gimnasio para estas instalaciones policiales.