Cucalón (Teruel) acoge este sábado el III Campeonato Nacional y Comarcal de Futbolín

Campeonato Nacional y Comarcal de Futbolín de Cucalón (Teruel). - DIPUTACIÓN DE TERUEL

CUCALÓN (TERUEL), 11 (EUROPA PRESS)

El municipio de Cucalón, en la Comarca turolense del Jiloca, acogerá este sábado, 13 de junio, el III Campeonato Nacional y Comarcal de Futbolín, una iniciativa que convierte a la localidad en punto de encuentro para participantes y visitantes procedentes de diferentes puntos de la geografía española.

A la competición, que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), se han inscrito casi un centenar de parejas y se espera que la comida popular reúna en torno a 350 asistentes.

La jornada incluye la celebración de dos competiciones diferenciadas. Por un lado, el campeonato comarcal que reúne a 24 parejas procedentes de diversas localidades de la comarca del Jiloca y, por otro, el campeonato nacional, que congrega a 70 parejas llegadas desde diferentes comunidades autónomas españolas.

Al igual que en la edición anterior, también se ha organizado un campeonato dirigido a niños y niñas, que permite acercar el deporte a los más jóvenes y favorecer la convivencia entre familias procedentes de diferentes localidades.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar además de degustaciones gratuitas de productos típicos de Aragón, sorteos, bingo, actividades infantiles con hinchables y música ambiente.

Como broche final, la organización celebrará una fiesta de campeones con discoteca móvil para cerrar una edición que volverá a convertir a Cucalón en punto de encuentro de aficionados al futbolín de toda España.

PROGRAMACIÓN

La jornada dará comienzo a las 08.00 horas con la recepción y acreditación de los participantes y, media hora más tarde, se disputará el Campeonato Comarcal de Futbolín, que se desarrollará hasta las 10.30 horas, momento en el que empezará el Campeonato Nacional.

A las 13.30 horas, tendrá lugar la entrega de trofeos correspondiente al Campeonato comarcal, reconociendo a los mejores clasificados de esta competición. Posteriormente, a las 14.00 horas, se celebrará una comida popular para todos los participantes y asistentes.

La actividad competitiva se reanudará a las 16.00 horas con la disputa de la fase final del Campeonato Nacional. Una vez concluidas las partidas decisivas, se celebrará la entrega de trofeos del Campeonato Nacional y a la clausura oficial del campeonato.