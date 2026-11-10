'Cuenta Conmigo' amplía a 15 municipios su programa de educación financiera entre mayores y adolescentes

Uno de los encuentros de la primera edición de 'Cuenta Conmigo' - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa de educación financiera intergeneracional 'Cuenta Conmigo' celebrará su segunda edición con 15 encuentros en municipios aragoneses entre noviembre de 2026 y abril de 2027. La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Mayores del Gobierno de Aragón, busca convertir el aprendizaje sobre economía y finanzas en una experiencia compartida entre personas mayores y adolescentes, fomentando el diálogo, la convivencia y el intercambio de conocimientos entre generaciones.

La nueva convocatoria arrancará este sábado, 14 de noviembre, en Belchite. Posteriormente, el programa llegará a Tarazona el 25 de noviembre y a La Puebla de Alfindén el 1 de diciembre. Los otros doce municipios en los que se celebrarán las jornadas todavía están pendientes de determinar.

El proyecto cuenta con el patrocinio económico de la Fundación Caja Rural de Aragón, la colaboración territorial de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y el diseño y ejecución de la Fundación Museo de la Economía.

UNA PRIMERA EDICIÓN CON 350 PARTICIPANTES

La ampliación de la iniciativa llega después de una primera convocatoria desarrollada en diez municipios aragoneses, en la que participaron aproximadamente 350 personas, con una media de 35 asistentes por jornada. La implicación de ayuntamientos, hogares de mayores y centros educativos, junto con las valoraciones recibidas, ha puesto de manifiesto el interés social de una propuesta que va más allá de la formación económica convencional.

La colaboración entre las entidades participantes permite acercar el programa a distintas realidades territoriales. El Gobierno de Aragón impulsa la iniciativa como parte de sus políticas de envejecimiento activo, convivencia intergeneracional y prevención de la soledad no deseada. La Fundación Caja Rural de Aragón aporta el patrocinio económico, mientras que la FAMCP facilita la conexión con los municipios y el Museo de la Economía se encarga de desarrollar la metodología educativa.

OBJETOS HISTÓRICOS PARA APRENDER DE ECONOMÍA

Uno de los elementos distintivos de 'Cuenta Conmigo' es su metodología, diseñada por Alba Cortés Ortiz y Luis Ignacio Fernández Irigoyen, responsables del Museo de la Economía. A través de objetos históricos de su colección, dinámicas participativas y situaciones económicas cotidianas, los encuentros generan un espacio de confianza en el que mayores y adolescentes pueden compartir experiencias y reflexionar conjuntamente.

El director general de Mayores, Máximo Ariza, ha explicado que elementos como las pesetas, los euros, las libretas de racionamiento o el ahorro familiar sirven como punto de partida para abordar cuestiones como la inflación, la inversión, los presupuestos o las criptomonedas.

Ariza ha destacado que las personas mayores recuperan protagonismo como transmisoras de conocimientos y experiencias vitales, mientras que los adolescentes aportan su perspectiva sobre la economía actual y las nuevas tecnologías. Esta combinación, ha señalado, favorece el envejecimiento activo, la participación social y una educación financiera accesible para todas las edades.

Con esta segunda edición, el programa alcanzará las 25 jornadas acumuladas desde su puesta en marcha y ampliará su presencia territorial con nuevas oportunidades de encuentro entre generaciones.