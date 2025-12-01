Cultura premia la labor de 40 bibliotecas de Aragón en la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner

Archivo - Biblioteca muncipal de Monzón. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN - Archivo

ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 proyectos de animación a la lectura presentados por bibliotecas municipales de Aragón han resultado galardonados por el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la XXV edición de los Premios María Moliner.

En concreto, se han reconocido 40 propuestas de la comunidad autónoma, a las que se les concede un premio de 2.777,77 euros a cada una. El importe total con el que han sido galardonadas asciende a 111.110,8 euros.

El objetivo es premiar los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a todos los vecinos, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la misma, en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma respectiva y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

De los 562 municipios de toda España que han participado en la edición de este año, 331 bibliotecas han sido premiadas con 2.777,77 euros y, entre ellas, los diez mejores proyectos verán incrementado el importe hasta los 10.000 euros. El premio será destinado principalmente a la compra de libros y/o publicaciones periódicas por parte de las bibliotecas públicas.

El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, cuenta con una inversión total de 1,1 millones euros. Esta iniciativa presenta una gran importancia estratégica en el acceso al libro y la lectura, ya que aproximadamente la mitad de la población española reside en municipios de menos de 50.000 habitantes.

El RETO de la campaña es, siguiendo el ideal de la propia María Moliner, que cualquier lector en cualquier lugar pueda conseguir el libro que le interese.