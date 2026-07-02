Los cursos municipales de 'aquagym' para mayores de Zaragoza registran un rotundo éxito, con las 500 plazas cubiertas

La concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa, visita una de las actividades de gimnasia acuática en el CDM Actur - DANI MARCOS

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 24 nuevos cursos de gimnasia acuática 'aquagym' para personas mayores organizados por el Ayuntamiento de Zaragoza en las piscinas municipales de verano han registrado un éxito absoluto, con las 500 plazas ya cubiertas en el primer día.

La concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa, que ha visitado una de las actividades en el CDM Actur, ha calificado de "muy positiva" la acogida de esta iniciativa, que se desarrolla durante todo el mes de julio en 15 piscinas municipales distribuidas en doce distritos y tres barrios rurales.

El programa está dirigido principalmente a las personas socias de la Red Municipal de Centros de Convivencia para Personas Mayores, por lo que la edad mínima es de 60 años. Entre las personas inscritas, la edad media es de 69 años, si bien algunas alumnas alcanzan los 88 años. Destaca la elevada proporción de mujeres, un 86 por ciento.

La actividad se desarrolla en piscinas con una profundidad adaptada, de entre 1 y 1,20 metros, garantizando así la seguridad y comodidad de los participantes. Las sesiones son impartidas por profesionales especializados de las empresas Aguactiva y Entabán.

SALUD Y DEPORTE

Esta iniciativa se había iniciado en los últimos veranos en varias piscinas y, tras su alta demanda y excelente valoración, se ha extendido en 2026 para multiplicar su alcance. Esta ampliación responde al compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con la promoción de las políticas de envejecimiento activo y prevención de la soledad no deseada.

Forma parte del proyecto 'Salud y deporte al aire libre', incluido en el II Plan de Ciudades Amigables con las Personas Mayores de Zaragoza 2025-2029.

Los cursos tienen lugar en horario de mañana, con dos sesiones semanales por grupo, y son gratuitos, con el único requisito de presentar el abono de temporada para el acceso a las piscinas municipales o adquirir la correspondiente entrada de día o bono de 10 pases. En las tres modalidades existen importantes descuentos para personas mayores.

En el caso de la piscina de Peñaflor, la programación se prolongará durante el mes de agosto gracias a la colaboración de la Alcaldía del barrio rural.