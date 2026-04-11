El danés Mads Würtz conquista la Gravel Desert de Grañén (Huesca)

Los participantes en la salida. - GRAVEL DESERT

ZARAGOZA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El danés Mads Würtz es el rey de la Gravel Desert 2026. Lo ha demostrado imponiéndose este sábado en la Gravel Desert de Grañén (Huesca), cuyo podio ha quedado verdaderamente internaiconal con los franceses Hugo Drechou, segundo, y Celestin Guillon, tercero.

La Gravel Desert, integrada en el torneo mundial de la Gravel Earth Series, ha ofrecido un auténtico espectáculo deportivo con la celebración de sus pruebas de gran fondo (167 km) y medio fondo (85 km).

Grañén ha amanecido bajo un cielo despejado y con temperaturas agradables, el ambiente ha sido inmejorable tanto en el pelotón como entre el público que ha animado en distintos puntos del recorrido, especialmente en las poblaciones del recorrido: Grañén, Tardienta, Robres, Sariñena, Lanaja, Alcubierre y Albalatillo.

La jornada ha comenzado con la salida femenina a las 8.00 horas y la masculina a las 8.30 horas. Los participantes han afrontado kilómetros de pistas y caminos entre paisajes desérticos, con tramos técnicos y exigentes que no impidieron que la competición se disfrutara muchísimo.

La prueba se ha desarrollado en un ambiente deportivo, festivo y seguro, sin incidencias destacables y con una impecable organización. Los resultados de ambas jornadas sumarán puntos decisivos para la clasificación internacional de la Gravel Earth Series, por lo que esta cita en tierras altoaragonesas se consolida como una de las más relevantes del calendario gravel mundial desde su debut.