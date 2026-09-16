Daroca acoge el VIII Encuentro de la Celtiberia Literaria y Creativa con la cultura céltica europea como eje

La cita, organizada por la Asociación de Amigos de la Celtiberia y el apoyo de la DPZ, con la colaboración de la Comarca Campo de Daroca, se celebrará los días 19 y 20 de septiembre. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Daroca acogerá este fin de semana, los días 19 y 20 de septiembre, el VIII Encuentro de la Celtiberia Literaria y Creativa, una cita organizada por la Asociación de Amigos de la Celtiberia con el apoyo de la Diputación de Zaragoza y la colaboración de la Comarca Campo de Daroca. El encuentro reunirá a escritores, artistas e investigadores en torno al patrimonio, la creación y la identidad de los territorios celtibéricos.

El encuentro ha sido presentado este miércoles, 16 de septiembre, por la diputada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro, el presidente de la Asociación de Amigos de la Celtiberia, Ángel Muñoz, el coordinador del encuentro, Manuel Forega y el consejero comarcal de la comarca Campo de Daroca, Arcadio Muñoz.

La programación de esta octava edición tendrá como principales ejes la relación entre el patrimonio celtibérico y la cultura céltica europea y al tradición pastoril y ganadera, coincidiendo con el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores. A estos contenidos se sumarán la despoblación, la literatura, la poesía, la música y distintas propuestas vinculadas al patrimonio de Daroca.

Lázaro ha destacado que la institución entiende la cultura como "una herramienta fundamental para mirar al territorio", reconocer su patrimonio, preservar su memoria y proyectarlo hacia el futuro. En este sentido, ha definido el encuentro como un espacio de conexión entre patrimonio, creación, conocimiento y territorio.

La responsable provincial ha subrayado además la capacidad de la iniciativa para demostrar que la Celtiberia no es únicamente un espacio de patrimonio histórico y arqueológico, sino un territorio "vivo" capaz de generar cultura y nuevas propuestas creativas. La programación pretende, ha señalado, conectar el patrimonio material con el inmaterial y la historia con la creación contemporánea.

Por su parte, Ángel Muñoz ha explicado que la entidad mantiene desde hace ocho años su apuesta por el territorio de la antigua Celtiberia y por la relación entre los distintos pueblos, provincias y comunidades vinculados históricamente a este espacio. Ha definido estos territorios como zonas con dificultades históricas para vivir y ha defendido la necesidad de impulsar su cultura.

LITERATURA Y DESPOBLACIÓN

En este sentido, Manuel Forega, ha destacado el papel de las bibliotecas rurales como espacios para mantener el interés por la lectura y desarrollar una afición crítica, al tiempo que ha presentado a Pérez Rubio como un conocedor de la literatura y el cine realizados en Aragón. Este tema abrirá el encuentro con una lectura a cargo de Eva Morena y Pablo Pérez Rubio.

Tras esta primera propuesta, el programa abordará uno de los principales retos de los territorios celtibéricos: la despoblación. El catedrático de la Universidad de Zaragoza y director de la Cátedra de Despoblación, Vicente Pinilla, ofrecerá una intervención dedicada a la evolución demográfica de estos territorios y a las dificultades que afrontan para mantener población.

La tarde del sábado estará dedicada en buena medida a la tradición pastoril. Luis Vicente Elías abordará la trashumancia y su importancia en los territorios celtibéricos, en el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores. La ponencia permitirá analizar una actividad que ha dejado una huella cultural y paisajística en buena parte de este espacio.

El programa incorporará también una mirada europea con la intervención de Francisco Marco Simón, catedrático emérito de Historia Antigua, que analizará la relación de la Celtiberia con el mundo céltico europeo.

Marco Simón recibirá además la Tésera de Honor de la Asociación de Amigos de la Celtiberia, una distinción vinculada a su dedicación al estudio y difusión de la cultura celtibérica. La 'laudatio' correrá a cargo del profesor de Historia Antigua Gabriel Sopeña, en uno de los momentos centrales de la jornada del sábado.

UNA MIRADA A DAROCA Y A SU PATRIMONIO

La programación del domingo comenzará con una visita guiada por Daroca, que permitirá acercar a los participantes al patrimonio histórico de la localidad. La organización ha elegido la ciudad como sede por su vinculación con la historia de la Celtiberia y por la conservación de un importante patrimonio cultural.

A continuación se celebrará una lectura de poesía con Agustín Porras y Cristina Prieto. Porras acudirá desde Madrid y Prieto, poeta de Trasmoz, aportará su relación con otro territorio vinculado a la Celtiberia. La propuesta permitirá continuar el encuentro desde una perspectiva literaria y creativa.

Uno de los contenidos novedosos del domingo será una mesa de debate que planteará una pregunta abierta: '¿Existe una música celtibérica?'. Javier Sopeña y Joaquín Pardinilla dialogarán sobre las posibles conexiones entre la música y la identidad cultural de estos territorios, ampliando el encuentro hacia una disciplina distinta de la literatura y la historia.

La jornada concluirá con la lectura del acta de la séptima edición del Premio de Microrrelatos de Amigos de la Celtiberia. Forega ha avanzado que el ganador de este año es un joven autor de Chiclana de la Frontera, cuya obra fue considerada por unanimidad del jurado como el mejor microrrelato presentado al concurso.

El premio constituye uno de los proyectos asociados al encuentro y pretende extender el conocimiento del nombre y la realidad de la Celtiberia más allá de sus límites territoriales. La procedencia del ganador, alejada geográficamente de este espacio, refleja precisamente el alcance que la organización busca dar a la convocatoria literaria.

UN ENCUENTRO ABIERTO A NUEVAS DISCIPLINAS

Ángel Muñoz ha reivindicado precisamente esa dimensión territorial de la asociación, que trabaja para establecer vínculos entre los municipios y comunidades relacionados históricamente con la antigua Celtiberia. La entidad pretende que los creadores dispongan de espacios para mostrar sus trabajos y favorecer el intercambio entre disciplinas.

El VIII Encuentro llega así a Daroca después de haber pasado en anteriores ediciones por otros territorios, entre ellos las comarcas del Aranda y Valdejalón. La continuidad de la iniciativa ha sido respaldada por la Diputación de Zaragoza y, en esta ocasión, por la Comarca Campo de Daroca.

La programación combina contenidos de carácter académico, como las intervenciones sobre despoblación o cultura céltica, con propuestas más divulgativas y participativas. La visita guiada, las lecturas de poesía, el debate sobre música y el premio de microrrelatos amplían el perfil de un encuentro que busca acercar la Celtiberia a públicos diferentes.