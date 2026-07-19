Daroca celebra del 24 al 26 de julio la XXV Feria Medieval, Fiesta de Interés Turístico de Aragón

Ambiente en la calle Mayor de Daroca durante la Feria Medieval. - FERIA MEDIEVAL DE DAROCA

ZARAGOZA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Daroca (Zaragoza) celebrará del 24 al 26 de julio la XXV Feria Medieval, una de las citas culturales y turísticas más destacadas del calendario aragonés y reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Aragón.

Con motivo de su vigesimoquinta edición, el casco histórico volverá a recrear el ambiente de la Edad Media, convirtiéndose durante tres días en un gran escenario al aire libre en el que patrimonio, historia, artesanía, gastronomía y espectáculos se darán la mano.

La feria reunirá más de 130 puestos de artesanía, bisutería, cosmética natural, alimentación, moda, complementos y tabernas, ofreciendo a vecinos y visitantes una amplia muestra de productos elaborados por artesanos y productores llegados de distintos puntos de España.

La calle Mayor, principal eje del mercado medieval, volverá a convertirse en el corazón de la celebración. Su ambientación, junto con la decoración de las calles y la presencia continua de personajes de época, permitirá a los visitantes recorrer el mercado en un entorno que recrea la atmósfera de la Daroca medieval.

La programación incluirá actividades para todos los públicos, con espectáculos de música y danza medieval, pasacalles, teatro de calle, circo, demostraciones de combate y lucha escénica, exhibiciones de artillería medieval, desfiles de antorchas y espectáculos de fuego, además de otras propuestas de animación que se desarrollarán durante todo el fin de semana.

La Feria Medieval constituye uno de los principales acontecimientos turísticos de Daroca y supone un importante impulso para la actividad comercial, hostelera y cultural de la ciudad, atrayendo cada año a miles de visitantes.

Con la celebración de esta XXV edición, Daroca vuelve a reivindicar su extraordinario patrimonio histórico y su estrecha vinculación con la historia medieval de Aragón, ofreciendo una experiencia que combina cultura, tradición y ocio en un entorno monumental único.