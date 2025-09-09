David Uclés abre el ciclo de conversaciones entre autores de la DPZ, que este año se centrará en los pueblos

La actriz y poetisa Lucía Camón, el escritor David Uclés y el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre. - EUROPA PRESS

EUROPA PRESS

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha retomado esta semana su ciclo 'Conversaciones entre autores y autoras', que comenzó este lunes en la capital con el escritor jienense David Uclés --creador de 'La península de las casas vacías', uno de los fenómenos editoriales del último año en España--, que visita este martes las localidades de Pedrola y Ricla. Las sesiones se desarrollarán a lo largo del otoño, con la novedad de que, salvo la primera y la última, el resto serán en otros 13 pueblos de la provincia.

Tras el autor de 'La península de las casas vacías', que llenó en la primera sesión, participarán en el ciclo, hasta el 12 de noviembre, Luna Miguel, Pedro Simón, Ledicia Costas y Andrés Neuman. Todos ellos conversarán con la actriz y poetisa aragonesa Lucía Camón.

El ciclo, que alcanza este otoño su duodécima edición, se ha presentado este martes en la DPZ con el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, José Manuel Latorre, Lucía Camón y el propio David Uclés.

Latorre ha destacado que este año se ha apostado por estar especialmente en los pueblos, con coloquios en Pedrola, Ricla, Azuara, La Joyosa, Nuez de Ebro, Illueca, Torralba de Ribota, Maella, Borja, Villamayor de Gállego, Ejea de los Caballeros, Paniza y Alagón, además de las dos sesiones --de apertura y de clausura-- en Zaragoza.

Con esta iniciativa, la institución provincial pretende que más personas se acerquen a la lectura, que conozcan más autores más allá de los 'best-sellers' y que las bibliotecas municipales hagan un "esfuerzo de investigación".

De hecho, el diputado ha recordado que, en la anterior edición, el público zaragozano pudo descubrir a autores como Sara Torres o Jesús Carrasco, además de encontrarse con otras como la nicaragüense Gioconda Belli, que "ya estaba más que descubierta".

"Siempre es un éxito que la Diputación de Zaragoza apueste por la literatura de calidad y por llevar la cultura y dinamizarla en los municipios de la provincia", ha concluido.

CINCO AUTORES INVITADOS

La actriz y poetisa Lucia Camón será la encargada de conversar con todos los autores invitados y ha explicado el "reto" que ha supuesto la elección de los mismos, para lo que se ha intentado abarcar un abanico variado de estilos, temas y edades.

Así, ha destacado que "David --Uclés-- era necesario" en Aragón por todo lo sucedido en la región durante la Guerra Civil, ya que 'La península de las casas vacías' propone un recorrido por todo el país en esos años en clave de realismo mágico.

La siguiente autora será la poetisa Luna Miguel, Premio Cosecha Eñe 2019, que estará en Azuara el 15 de septiembre y en La Joyosa y Nuez de Ebro un día más tarde. Ha destacado que es una escritora que está "al día" de la actualidad literaria y de lo que se va a leer en el futuro, mientras que su obra aborda, entre otras cuestiones, el cuerpo y el erotismo.

El 30 de septiembre, Illueca y Torralba de Ribota recibirán a Pedro Simón, conocido por 'Los ingratos', novela en la que aborda el reto de los hijos de dejar a sus padres en las residencias, 'Los incomprendidos' y 'Los afortunados'. Simón es Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2015 y Premio Primavera de Novela 2021.

Un mes más tarde, una de las voces más singulares y reconocidas de la literatura gallega contemporánea, Ledicia Costas, recalará en Borja y Villamayor de Gállego --30 de octubre-- y Ejea de los Caballeros --31 de octubre--.

Lucía Camón ha justificado su elección por su aproximación en su obra a las brujas, un ámbito en el que en Aragón "hay mucho que decir", y porque sus libros son muy leídos entre la gente joven, un público al que se quiere atraer. Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2015, Premio Lazarillo 2015 o Premio Follas Novas da Crítica 2023, su gran salto llegó con 'Escarlatina, a cociñeira defunta'.

El ciclo lo cerrará el escritor hispano-argentino Andrés Neuman, que estará en Paniza, localidad natal de María Moliner, el 11 de noviembre, ya que su última novela, 'Hasta que empieza a brillar', repasa la vida de esta bibliotecaria y lexicógrafa; y un día más tarde en Alagón y Zaragoza. Neuman tiene una larga lista de reconocimientos literarios como el Premio Alfaguara de Novela 2009, el Premio de la Crítica 2009 o el Premio Cálamo Extraordinario 2019, con novelas como 'Bariloche', 'Fractura', 'Umbilical' o 'Hacerse el muerto'.

UCLÉS: "LOS PUEBLOS SON MUY AGRADECIDOS"

Por su parte, David Uclés, que lleva el último año y medio "trotando" con su última novela, ha asegurado que no ha visto una iniciativa a nivel provincial "que se mueva tan bien" y que tenga en cuenta también al medio rural.

Eso ha sido precisamente lo que le ha llevado a aceptar la invitación. "Los pueblos son muy agradecidos. Te reciben con los brazos abiertos", ha expresado, antes de acudir a Pedrola y Ricla.

Ha considerado que 'La península de las casas vacías' puede apelar a los lectores aragoneses, ya que entre sus escenarios aparecen Belchite o Teruel, y hay un cierto "somardismo". De hecho, ha recordado que el primer premio importante que recibió su novela --el Premio Cálamo-- fue en Zaragoza y gracias a las votaciones de los lectores.

Sobre su novela, Uclés ha explicado que, más allá de hacer un recorrido por la Guerra Civil en todo el país, intenta captar la vida en los años 30 y las diferentes idiosincrasias que existen en la península. Es, en definitiva, "un espejo caleidoscópico en el que cualquier íbero --en el libro no hace referencia a España sino a 'Iberia', en un guiño a Portugal y al escritor José Saramago-- puede verse momentáneamente reflejado".

Hasta el momento, su recorrido por toda España y por el extranjero con 'La península de las casas vacías' está siendo "muy bonito" porque la gente se acerca "muy emocionada": personas muy mayores que no pudieron despedirse de sus seres queridos asesinados, nietos que en su día no pudieron empatizar con sus abuelos por diferencias ideológicas u otros que expresaban "qué pena que no hablara con mi abuelo de la guerra". Mientras tanto, en el extranjero le destacan el viaje que hace la novela por todo el territorio.

A ello ha sumado que su novela ha servido para que haya malagueños que conozcan la 'Desbandá' --la huida de la población civil desde Málaga a Almería mientras eran bombardeados por el bando sublevado-- o que pacenses hayan hecho lo propio con los fusilamientos masivos producidos en la plaza de toros de Badajoz tras la entrada del ejército franquista en la ciudad. Jóvenes y no tan jóvenes que desconocen muchos de estos sucesos porque en España la historia "no se ha enseñado bien", ha opinado.