Azcón comparece ante los medios de comunicación durante su visita al embalse de Lasesa, en Sariñena (Huesca). - CHUS MARCHADOR

SARIÑENA (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, considera al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, el gran triunfador del debate electoral de este jueves con Pedro Sánchez, al que vio "noqueado, desganado y desnortado" y que quedó "K.O." tras ser derrotado "por 5-0".

"Posiblemente sea el debate en la historia de todos los debates electorales que hemos visto en el que hubo una mayor diferencia, en este caso a favor de Alberto Núñez-Feijóo", ha valorado Azcón como primera intervención durante una visita al embalse de Lasesa, en Sariñena (Huesca).

"Vimos a un Sánchez noqueado, absolutamente desganado y desnortado y a un presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con las ideas claras, con los proyectos, los temas y las prioridades que necesita nuestro país absolutamente claras", ha reivindicado el líder aragonés.

Para Azcón, el cara a cara de la víspera "es el acto más importante que se produce durante una campaña electoral porque son dos las personas que pueden ser presidentes del Gobierno a partir del próximo 29 de noviembre y, por lo tanto, el debate es, posiblemente, en mi opinión y con toda seguridad, lo más importante que se produce en una campaña electoral".

Un debate que representa "un momento importantísimo de la campaña, que ha tenido unas audiencias extraordinarias y que a su juicio "permite a los españoles ver que hay dos modelos, un modelo de reconstrucción y un modelo que crear problemas a los españoles", ha confrontado.