Decae una moción del PSOE para crear zonas tensionadas y dedicar suelo público a vivienda protegida

Archivo - Calle Alfonso I de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado, con los votos en contra del PP, Vox y la concejal no adscrita, Marisa Gaspar, una moción del PSOE, en la que se pide solicitar al Gobierno de Aragón la declaración de zona tensionada en Zaragoza para favorecer la rebaja de los precios del alquiler en los barrios y distritos.

Otro apartado recoge destinar el suelo residencial municipal disponible a vivienda protegida y asequible y a reforzar el parque municipal de alquiler asequible; también incluye reprobar a los diputados aragoneses de las Cortes Generales que votaron en contra de la convalidación de los dos reales decretos-leyes en materia de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre de 2026; y actualizar el protocolo municipal integral de prevención y atención ante la pérdida de la vivienda y situaciones de riesgo de desahucio.

El quinto epígrafe insta al Gobierno de Zaragoza a que el Consistorio vuelva a ser promotor, gestor y garante de un parque püblico de vivienda, a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, de tal forma que pueda ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las VPO que se transmitan, adquiriéndolas al precio marcado por los módulos oficiales y reincorporándolas al parque público de alquiler asequible.

GRUPOS

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha dicho que es una de las mociones más importantes porque la vivienda es el "mayor" problema de los ciudadanos que "ayer lo dijeron en la calle" en referencia a la manifestación de la huelga general.

A su parecer, el PP "no puede ridiculizar" la huelga porque "eso de que iban a ir cuatro gatos" revela que la alcaldesa "no se pasó por las manifestación" y ha agregado que no es una huelga política porque los sindicatos gritaban mejores salarios para acceder a una vivienda. Le ha acusado a Chueca de tener un discurso de "ultraderecha" por la falta de respeto a las reivindicaciones de los sindicatos.

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha dicho que le conmueva la muerte de Maricarmen", que "era un parásito del sistema", pero micho más los 116 muertos de los accidentes ferroviarios" o las 38 "mujeres violadas por los invasores en Ceuta".

El concejal del grupo municipal de ZeC, Suso Domínguez, ha manifestado que la huelga general "ha sido una movilización sin precedentes por la vivienda" porque sin esa necesidad básica cubierta "no hay barrios y no hay ciudad". Ha criticado a los fondos bruitre que han provocado una "crisis de vivienda" junto a la falta de medidas de la administración, además de que PP y Vox "se niegan a limitar la especulación aunque sus votantes estén de acuerdo".

El precio medio de una habitación en Zaragoza está por encima de los 350 euros, ha comentado Domínguez como ejemplo del encarecimiento de la vivienda para sentenciar que es una "crisis de modelo" en el que los grandes fondos acumulan más riqueza y poder y "no es casual que además están detras de los centros de datos porque lo conciben todo como un absoluto negocio".

El concejal de Vox, Armando Martínez, ha señalado al principal responsable de la situación de la vivienda que es el que lleva ocho años gobernando y "no ha tenido tiempo hasta el final para reaccionar". "Se han pegado un castañazo brutal" le ha dicho a los grupos de izquierda en alusión al seguimiento de la huelga general. "No les creen la clase trabajadores y no apoyan estas huelgas con sus amigotes de las gambas", ha zanjado.

Martínez ha explicado que hay 6 millones de personas más y se han construido 100.000 viviendas por lo que es "imposible" que descienda el precio de la vivienda y mientras la izquierda "trae propuestas chorras" como reprobar a los disputados que no apoyaron los reales decretos de la vivienda en las Cortes Generales.

"CHORRADAS Y MAMPORREROS"

Ranera ha afeado a la concejal no adscrita que llamara "parásito social" a Maricarmen y a Vox que tilde de "chorradas" la moción del PSOE lo que revela que "no tiene argumentos, ni cuajo para salir a la calle y decir a la ciudadanía que necesita más salario para acceder a la vivienda".

La portavoz socialista ha aplaudido que se apruebe por la Diputación Permanente los reales decretos de vivienda y ha asegurado que en Zaragoza la vivienda vale 50.000 euros más la compra y 250 euros más de alquiler del año 2023 a 2026."No se en qué mundo viven, pero el acceso a la vivienda en un problemón para todas las familias". Hay que declarar zonas tensionadas para proteger a los ciudadanos y hacer más vivienda pública y protegerla hasta el último día y no vender suelo público, ha exigido.

El concejal delegado de Vivienda, José Luis Rodrigo, ha manifestado un "no rotundo" a la moción del PSOE porque los dos reales decretos 'Maricarmen' han producido un efecto de 6.500 viviendas del mercado de alquiler.

"No les importa la vivienda, vienen a hacer de mamporreros y lacayos del sanchismo en contra de los zaragozanos y son incapaces de reconocer que se han impulsado 3.500 viviendas y liberalizado suelo en 21 áreas para hacer más de 28.000 viviendas y que aumente un 37 por ciento el programa de captación de viviendas o las ayudas a los jóvenes. Están en la mentira, la trampa y traición a España en el derribo al Estado de Derecho", ha trasladado Rodrigo.

A Ranera le ha afeado que está pensando más en las elecciones municipales que en la vivienda "piensan en los perroflautas y okupas" y ha zanjado diciendo que el "sanchismo pasará a la historia como uno de los principales causantes del deterioro del Estado de Derecho" añadiendo que "es lo peor que le ha pasado a España, junto con la banda terrorista ETA".

La portavoz del PSOE le ha criticado todos los calificativos para exigir a Chueca que aplique la distribución de la riqueza y "fría a impuestos a los que no saquen al mercado sus viviendas". A Vox le ha dicho que la prioridad nacional es que "la vivienda no sea un negocio, sino un derecho".

"CREAR EL PROBLEMA"

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha replicado que la falta de humanidad es que haya funeral de Estado y Sánchez se vaya a grabar un podcast. "Más ruin que eso, qué podemos esperar" se ha preguntado.

Ha lamentado que el Gobierno de España no hay construido una sola vivienda en Zaragoza y el solar de Torrero propiedad de 47 no se ha hecho nada, mientras que en el contiguo el Ayuntamiento está construyendo viviendas.

"Crean un problema y vienen a pedir explicaciones al a oposición" y el PSOE lleva ocho años con políticas "incorrectas" y al PP "no lo encontrarán defendiendo a los okupas, ni con políticas intervencionistas que retraen la oferta y hace subir los precios". Ha alertado de que crear zonas tensionadas hace subir los precios porque se retiran viviendas. "Es la ley de la oferta y demanda", ha resumido.

El Gobierno de España, ha enfatizado Chueca, "falsea la democracia" porque decayeron los decretos en el Congreso de los Diputados y ahora, "por la puerta de atrás" en la Diputación Permanente quieren sacar adelante el decreto Maricamen, que "agravará" el problema porque supone un "escudo" para los okupas y genera un problema social para el resto de los vecinos, además del coste económico.

"Es como la Ley del solo si es si cuando sacan a los violadores de la cárcel", ha comparado Chueca para confiar en el resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre.