Se declara desierta la gestión de Distrito 7 en Zaragoza por problemas tecnológicos y se adjudicará de forma directa

Archivo - Obras desde la tercera planta de la antigua Giesa para construir el Distrito 7 dedicado al audiovisual - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza va a iniciar el procedimiento para adjudicar de forma directa la gestión de la producción del proyecto vinculado al sector audiovisual, Distrito 7, en la antigua nave de ascensores Giesa, que llevaba 20 años abandonada en el barrio de Las Fuentes, después de que se haya declarado desierto el proceso de adjudicación por problemas tecnológicos de la única empresa que concurrió, la mexicana la Equipment & Film Design España (EFD Studios).

El consejero municipal de Presidencia del Gobierno de Zaragoza, Ángel Lorén, ha explicado que esta mañana se ha celebrado una comisión de valoración en la que se ha acordado declarar desierta la adjudicación, tras "observarse problemas tecnológicos en la presentación de la documentación", ya que la multinacional que apuesta por la ciudad del cine se excedió cinco minutos de las 00.00 horas en la firma de la presentación de la oferta".

Como toda la documentación necesaria para la adjudicación, es decir, la de los sobres 1, 2 y 3 están en el Ayuntamiento de Zaragoza la ley de Patrimonio de la Administración pública establece en su artículo 137.4 que tras la declaración de desierto de un concurso se puede acudir a la adjudicación directa por parte del Gobierno de la ciudad.

Ángel Lorén ha destacado que a "esa izquierda que no tiene visión de ciudad le encantaría que este proyecto fuese un fracaso como lo fueron el canal de aguas bravas, las playas, el spa de Ranillas o tantos proyectos que cayeron en el olvido tras una inversión millonaria procedente del dinero de los zaragozanos".

Ha trasladado su "satisfacción" con que Distrito 7 haya resultado atractivo para una multinacional que ha decidido apostar por Zaragoza, al igual que ha apostado por otros países en los que está presente.

"Distrito 7 sigue adelante va a dinamizar un barrio, va a generar empleo mal que le pase a la izquierda gris de esta ciudad", ha aventurado Lorén.